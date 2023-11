Se acerca la Navidad de modo que llega el momento de decorar las casas con los árboles de Navidad y adornos que más nos gusten, pero si quieres darle un toque especial a tu hogar, y además eres fan de la saga de Harry Potter, te voy a hablar de un producto que seguro que te va a encantar, ya que aportará una ambientación única y que seguro que vas a querer mantener todo el año. Toma nota, porque te presento las velas ‘flotantes’ de Harry Potter que tienen un precio increíble, y un resultado que no te vas a creer.

He comprado las velas ‘flotantes’ de Harry Potter y este es el resultado

Si eres fan de Harry Potter, seguro que has soñado alguna vez con cenar en el Gran Comedor de Hogwarts, rodeado de velas flotantes que iluminan el techo encantado. Pues bien, ahora puedes recrear esa escena mágica en tu propia casa, gracias a las velas flotantes de Harry Potter que se venden en algunas tiendas online y que ya he probado y te recomiendo, tal y como hace la instagramer @burpee_vet quien las puso en su casa hace poco y ha mostrado un resultado que es realmente increíble.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ♡ Sara Conde ♡ (@burpee_vet)

¿Cómo son las velas ‘flotantes’ de Harry Potter?

Tal y como vemos en el vídeo publicado, estas velas son unas velas LED que se cuelgan del techo con unos hilos transparentes y que se encienden y apagan con un mando a distancia que tiene forma de varita mágica. Además, tienen un efecto parpadeante que simula el fuego real y que crea una atmósfera muy acogedora que como digo, resulta ideal para la Navidad.

Si lo quieres comprar, se vende como un pack de 12 velas flotantes de Harry Potter en Amazon, y con un precio de 29,99 euros. El envíos e rápido y el paquete incluye todo lo necesario para instalar las velas: las pilas, los hilos, los ganchos y el mando a distancia.

La instalación es muy sencilla, solo hay que poner las pilas en las velas, atar los hilos a los ganchos y pegarlos al techo. Lo único que hay que tener en cuenta es la distancia entre las velas y el mando a distancia, que no debe superar los 10 metros.

El resultado es como vemos espectacular. Gracias a las velas flotantes de Harry Potter vas a poder transformar el salón en un lugar mágico y acogedor. Te va a encantar encenderlas por la noche y ver cómo iluminan el techo con su luz cálida y parpadeante. Parecerá que estás en Hogwarts y que en cualquier momento va a aparecer el Sombrero Seleccionador o el Profesor Dumbledore.

Estas velas son un regalo perfecto para los fans de la saga, ya que son muy originales y decorativas. Además, son muy seguras, ya que no tienen llama real y no hay riesgo de incendio. También son muy prácticas, ya que se pueden encender y apagar con el mando a distancia y no hay que cambiar las pilas con frecuencia.

Si quieres comprar las velas flotantes de Harry Potter, puedes hacerlo como decimos en Amazon, donde encontrarás otros productos relacionados con el mundo mágico, como varitas, tazas, cojines, etc. El precio del pack de 12 velas flotantes de Harry Potter es de 29,99 euros, pero también hay packs de 6 y de 24 velas, por si quieres crear un efecto más o menos intenso.

No lo dudes y hazte con las velas que aman todos los fans de Harry Potter, el complemento ideal para convertir tu casa en un lugar mágico y acogedor. ¡Te sentirás como un auténtico mago o bruja!.