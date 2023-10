Hacienda no se da por vencida: ahora también vigila esto y te puede caer una buena multa

La frecuencia en España a la hora de realizar donaciones entre familiares puede ser mayor o menor pero, hasta el momento, la Agencia Estatal de Administración Pública, más conocida como AEAT, no pone un límite en cuanto a la cantidad de dinero que se puede enviar y recibir entre personas con estos lazos de parentesco. Sin embargo, sí que hay que resaltar la obligatoria declaración de estas cantidades en caso de superar un tope.

El ejemplo principal lo tenemos en el llamado Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que a pesar de que se ha bajado o incluso anulado en algunas comunidades autónomas, continúa, en la mayoría de los casos, marcando las herencias y donaciones entre familiares.

En caso de no cumplir con esta obligación u otras de tipo impositivo, Hacienda tiene la obligación de multar a los ciudadanos, eso sí, siempre y cuando estos superen el máximo de dinero establecido en lo que a las donaciones entre familiares se refiere. Muchos ciudadanos no están al tanto de cuál es el máximo de dinero que pueden transferirse entre hermanos, padres e hijos, para no tener que declarar a Hacienda. Asimismo, en muchos casos, tampoco saben cómo puede enterarse la Agencia Tributaria de que la donación realizada es mayor al límite y que por tanto, debe ser declarada.

Los mecanismos de Hacienda para llevar a cabo labores de control tienen, en muchos casos, el fin de evitar la evasión de impuestos. Debido a esto la Agencia Tributaria acostumbra a detectar el dinero recibido que supera determinadas cantidades y que por tanto tiene que ser declarado. En el ámbito de traslado de dinero de un familiar a otro, una acción bastante común, es también a la que más atento está el fisco, siempre con ayuda de las entidades bancarias.

El límite de dinero para que una entidad bancaria informe a Hacienda de dicho traspaso es el que conlleva una cantidad superior a los 3000 euros, en una cuenta de banco. La Agencia Tributaria, en este caso, investigaría el origen de esos fondos y podría aplicar multas siempre y cuando el usuario no haya declarado la recepción de esta cantidad superior al límite que conlleva, por ende, el pago de impuestos.

Aunque esos 3000 euros se colocan como tope máximo para la donación entre familiares, en caso de que el dinero transferido fuera inferior, aunque no sea necesario tributar como tal, sí debe incluirse en la declaración de la renta realizada al año siguiente.

Cómo evitar una multa de Hacienda

Si una persona recibe, en concepto de herencia o donación, una suma de dinero superior a 3000 euros, tendrá la obligación de declarar el ingreso a Hacienda. Sin embargo, también tendrá que hacerlo, como hemos dicho, aunque la cantidad sea menor y no tenga que pagar impuestos por ello. Si la Agencia Tributaria detecta este trasvase, el ciudadano en cuestión puede ser multado, pero para que esto no pase el beneficiario podrá rellenar un documento, llamado modelo 651 y presentarlo en la Administración Pública en el plazo de 30 días hábiles, desde que la donación se recibió en su cuenta bancaria.