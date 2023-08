Esta es tu última oportunidad. La fecha límite de la AEAT para cobrar la ayuda de 200 euros

¿Cuál es la auténtica fecha límite que existe para cobrar la ayuda de 200 euros de la AEAT? Es la pregunta que muchas personas se hacen a tenor de las informaciones en las que se avisaba de un fecha tope fijada para el 30 de septiembre, para poder recibir esta ayuda lanzada meses atrás para personas con bajo nivel de ingresos, tanto desempleados, como asalariados o autónomos. Por ello ante la confusión que se ha generado, la Agencia Tributaria ha emitido una aclaración importante que cambia el enfoque de esta situación.

La AEAT aclara la fecha límite para la ayuda de 200 euros

En medio de la confusión generada por informaciones mal interpretadas, la Agencia Tributaria ha emitido una advertencia crucial: no se ha establecido un plazo límite para recibir la ayuda de 200 euros, a pesar de lo que algunos medios de comunicación hayan informado de lo contrario. De hecho el organismo aclara que la supuesta fecha del 30 de septiembre no es aplicable a esta ayuda en particular, sino que en realidad lo que ha pasado, es que se ha confundido con la fecha de cobro de la primera ayuda de 200 euros.

Es esencial así destacar esta información para tranquilizar a quienes podrían ser beneficiarios de esta ayuda de 200 euros otorgada por la Agencia Tributaria y que tal vez pensaban que no iban a cobrarla por verse próximo la fecha que se pensaba como límite. El propio ente gubernamental ha confirmado, en respuesta a una consulta del portal Maldita.es, que continúan realizando los pagos de esta ayuda, a pesar de que la fecha límite originalmente señalada fuera el 30 de junio.

Aunque no se ha proporcionado una fecha estimada precisa para el desembolso de la ayuda de 200 euros, se subraya que los pagos están en curso y se llevarán a cabo de manera gradual. Se asegura que aquellos beneficiarios que cumplan con los requisitos recibirán su correspondiente pago, mientras que aquellos que no califiquen serán notificados a través de comunicación escrita y aviso en línea.

En resumen, se recalca que el proceso de estudio y resolución de las ayudas de 200 euros aún pendientes continúa activo. No obstante, es vital reiterar que la fecha límite del 30 de septiembre de 2023 no se aplica en esta situación ni para los pagos ni para las notificaciones de rechazo. La Agencia Tributaria sigue trabajando diligentemente para asegurar que todas las ayudas elegibles sean procesadas, a la vez que se aclara la confusión en torno a los plazos.