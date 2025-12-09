La grave alerta de Pedro Ruiz por lo que va a pasar en España con el dinero en efectivo: «Prisioneros»

Pedro Ruiz, presentador de televisión y figura habitual en programas como «Estudio Estadio» o «La Revuelta», ha vuelto a poner sobre la mesa la creciente dependencia de los métodos de pago digitales y la desaparición del dinero en efectivo. Durante su reciente aparición en «La Revuelta» manifestó su preocupación sobre cómo la sustitución de billetes y monedas por tarjetas de crédito y sistemas digitales podría afectar la libertad individual y la privacidad de los ciudadanos.

Según Ruiz, la dependencia absoluta de tarjetas de crédito, aplicaciones y pagos electrónicos representa un tipo de control económico que podría afectar la libertad individual y la privacidad de los ciudadanos. «Si usamos la tarjeta permanentemente, acabaremos siendo todos prisioneros, lo estoy diciendo en serio», afirmó mientras mostraba un fajo de 300 euros en billetes, señalando que siempre los lleva consigo «por si acaso».

La desaparición del dinero en efectivo

El presentador recuerda que, pese a la comodidad que ofrecen los sistemas de pago electrónicos, estos conllevan una serie de riesgos que muchos usuarios no valoran. En su opinión, la transición hacia un entorno financiero 100% digital implica ceder información sensible a empresas y plataformas tecnológicas. «Cuando regalas tu vida, el producto eres tú», explicó.

Pedro Ruiz representa un sector de la población que considera que el efectivo es un «garante de libertad y privacidad». Durante su intervención en el programa de Broncano, el presentador detalló cómo mantiene un control sobre sus finanzas mediante el uso de billetes y monedas. «En casa tengo 1.500 euros al mes para la compra, el resto no se cuenta», explicó, subrayando que siempre realiza paga en efectivo como una medida de protección frente a la creciente digitalización de las transacciones.

El planteamiento de Ruiz también se centra en el concepto de libertad en la sociedad contemporánea. Bajo su punto de vista, la privacidad ha quedado relegada en un segundo plano, mientras que la tecnología y los sistemas digitales de pago permiten que la información personal esté disponible prácticamente en tiempo real. «La libertad consiste en que no sepan nada de ti y no en que lo sepan todo», insistió.

Este escenario, según Ruiz, es comparable a una «dictadura digital», donde la libertad individual queda condicionada por el acceso a los datos personales por parte de terceros. Además, el presentador enfatiza los peligros derivados de la dependencia tecnológica absoluta. Las tarjetas de crédito y pagos digitales, aunque eficientes, pueden fallar en cualquier momento debido a problemas técnicos, ciberataques o interrupciones en la red. Mientras, el efectivo, permite que las personas puedan continuar realizando sus compras y accediendo a bienes y servicios sin depender de un sistema digital.

Durante su charla en «La Revuelta», Ruiz hizo hincapié en que la transición hacia un sistema sin efectivo es un fenómeno con implicaciones éticas y sociales. La imposición de un modelo de pagos completamente digital podría eliminar gradualmente la autonomía de los ciudadanos.

El euro digital

El debate sobre la digitalización del dinero se ha intensificado en los últimos años, sobre todo a raíz del avance del euro digital, «un medio de pago electrónico que se podría utilizar en cualquier lugar de la zona del euro y ofrecería seguridad y privacidad. En una sociedad cada vez más digitalizada, el euro digital sería un nuevo avance de nuestra moneda única», señala el Banco Central Europeo.

En cuanto a su funcionamiento, «el euro digital se almacenaría en una cuenta creada en tu banco o en un intermediario público. Podrías pagar en euros digitales con y sin conexión a Internet, con tu teléfono o tarjeta, lo que significa que podrías pagar en una tienda física o en un sitio web, o enviar dinero a amigos, en cualquier momento y lugar».

Según la hoja de ruta establecida, las primeras pruebas se llevarán a cabo en 2027, con el objetivo de fortalecer la soberanía de los pagos europeos y reducir la dependencia de redes internacionales estadounidenses como Visa, Mastercard o Apple Pay. Se espera que la moneda digital pueda implantarse plenamente en 2029, tras superar los trámites legislativos y obtener la aprobación del Parlamento Europeo.

Uso del dinero en efectivo

El «Estudio sobre hábitos en el uso del efectivo» del Banco de España confirma que el dinero en efectivo sigue siendo el medio de pago principal en los establecimientos físicos, aunque su uso continúa disminuyendo en favor de los dispositivos móviles. Bizum gana terreno como medio de pago entre particulares, aunque el efectivo se mantiene como el más habitual.

El 57% de los consumidores sigue utilizando el efectivo como medio de pago principal en sus compras en establecimientos físicos y un 55% de la ciudadanía lo utiliza a diario en este tipo de pagos, aunque su uso ha disminuido respecto a 2024 (59 y 57%, respectivamente). Por su parte, la tarjeta bancaria se mantiene como el segundo medio de pago principal en comercios físicos, utilizada por el 27% de la población (frente al 30% en 2024), seguida por los dispositivos móviles, que han incrementado su uso hasta el 15% (frente al 11% en 2024).