El Gobierno de Pedro Sánchez sigue en sus trece. Los ministerios de Hacienda y Asuntos Económicos -en manos de María Jesús Montero y Nadia Calviño- y el Instituto Nacional de Estadística (INE) han optado por no seguir las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y se han negado a basar su estrategia en «previsiones macroeconómicas y fiscales realistas». Un toque de atención del organismo que preside Cristina Herrero que llega el mismo día que Bruselas rebaja el crecimiento para España hasta el 4,6% -1,6 puntos porcentuales en comparación con la estimación que hizo en julio-.

La AIReF formuló siete recomendaciones entre julio y septiembre -cinco a Hacienda, una a Asuntos Económicos y otra al INE- que no se han seguido, bien porque no era el momento oportuno, eran innecesarias o no era posible, según han alegado desde el Ejecutivo, que han optado por hacer oídos sordos y continuar con su plan económico pese a la interminable lista de organizaciones nacionales e internacionales han tumbado las cuentas del Gobierno de Pedro Sánchez.

El organismo independiente de control fiscal formuló la recomendación al Gobierno de establecer «una estrategia fiscal a medio plazo para que sirva de orientación y garantice de manera realista y creíble la sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas». Para ello, la AIReF pide al Ejecutivo que base su estrategia en «previsiones macroeconómicas y fiscales realistas», entre otras recomendaciones como incluir medidas ante escenarios contingentes o contar con todos los niveles de la administración.

De esta manera, las cuentas que ha enviado Calviño a Bruselas no son realistas. Pero, esta afirmación no la realia sólo la AIReF, sino también el Banco de España, a nivel nacional, o la Comisión Europea (CE), a nivel internacional. Unos datos contrastan con el optimismo del Gobierno de Pedro Sánchez, que en su último cuadro macroeconómico contempla una subida del Producto Interior Bruto (PIB) del 6,5% este año y una expansión que alcance el 7% un año después.

«No se dan las circunstancias»

En su contestación a la AIReF, el ministerio de María Jesús Montero señala que «no se dan las circunstancias óptimas para su elaboración», esto es para basar su estrategia económica en previsiones realistas, ya que primero es necesario determinar los daños de la pandemia y esperar a que se haya reducido la incertidumbre y considera que la estrategia fiscal no debe incrementar esa incertidumbre.

Sin embargo, la AIReF considera que «la Administración constituye una aproximación incompleta a la estrategia fiscal, tanto por su horizonte temporal insuficiente desde el punto de vista de la sostenibilidad como por no incluir la senda fiscal con los gastos e ingresos derivados directamente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)».

El organismo independiente de control fiscal considera necesario que el Gobierno realice el diseño de una estrategia fiscal completa que supone establecer unos objetivos y metas a medio plazo y, al mismo tiempo, prever actuaciones y márgenes fiscales para alcanzarlos. Esta planificación no tiene por qué significar la adopción de recortes en el momento actual, sino prever los medios para una consolidación gradual a medida que se asiente la recuperación económica.

«Es la propia existencia de una planificación, que plantea metas y permite la adopción de decisiones informadas, lo que transmite certidumbre a los agentes económicos y posibilita un mayor control de la actividad presupuestaria», concluye la AIReF .