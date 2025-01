El Gobierno espera lograr este 2025 un nuevo récord de recaudación tributaria, superando ampliamente los 3.000 millones extra respecto al cierre de 2024, que ya ha sido el año de mayor recaudación de la historia, gracias a las subidas de impuestos y a la negativa a deflactar el IRPF por parte de Hacienda.

A falta de conocer los datos definitivos del cierre de 2024 -falta diciembre-, Hacienda ya aseguró que lleva recaudados 273.993 millones de euros, con lo que supera en más de 2.000 millones lo que se logró en 2023. Pero al Gobierno de Pedro Sánchez la cifra se le queda corta, sobre todo si tenemos en cuenta que sigue gastando por encima de lo que ingresa, año tras año, desde 2019.

El paquete fiscal de Navidad

Para elevar la recaudación, el Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial del Estado -BOE- nada menos que el 24 de diciembre, la última reforma fiscal, con subidas de impuestos relacionadas con el IVA -que en muchos casos pasa del 10% al 21%-, el IRPF y otras figuras tributarias.

La idea es que, si el crecimiento queda por debajo de las previsiones macroeconómicas, que dicen que España crecerá al menos un 2,4%, el repunte esperado en la inflación compense lo que no entre por la vía del consumo y de la creación de nuevos puestos de trabajo.

Es decir, que la propia subida de los precios suponga, como ha ocurrido estos últimos dos años, una subida en la recaudación: si algo es más caro, también se recauda más.

Además, está la llamada deflactación del IRPF. O la no deflactación, porque el Gobierno no la realiza para que la recaudación sea mayor. Este efecto consiste en que, al realizarse pequeños ajustes salariales en función de la inflación, muchos de los sueldos cambian de tramo del IRPF, y pasan a pagar más impuestos y a cobrar -en ocasiones- incluso menos de lo que ganarían si no les subieran el sueldo. Para evitar esto, el Gobierno puede deflactar el IRPF, es decir, mover esos tramos conforme a la inflación, para que la subida del sueldo no se vaya a impuestos en lugar de al trabajador.

Pero lo cierto es que no deflactar el IRPF ha generado para las arcas públicas más de 11.000 millones de euros desde 2019, y la cifra, según las estimaciones que maneja Hacienda, seguirá creciendo.

Desde 2019, el tipo efectivo del IRPF ha pasado del 12,8% al 14,7% y seguirá aumentando, tocando el 15,3% en 2025 según las proyecciones del Banco de España.

Subidas de IVA

A todo lo anterior hay que sumar las distintas subidas de impuestos que sacó adelante el Gobierno a finales de año y que también elevarán la recaudación, especialmente en lo tocante al IVA.

El IVA subirá para los alimentos básicos, pasando del 2% al 4% en el caso del pan, la leche, el aceite de oliva, las verduras, las frutas y las legumbres, y del 7,5% al 10% para la pasta o los aceites de girasol y de soja. Además, y es lo que supondrá una mayor alegría para la Agencia Tributaria, el IVA de la electricidad subirá de nuevo del 10% al 21%, de manera general.

Pero además, el Ejecutivo planea volver a la carga con las subidas de impuestos este año, puesto que de las 46 medidas que puso sobre la mesa a final de año, logro sacar adelante 12, quedándose a las puertas de lograr su gran reforma tributaria.

Las doce subidas de impuestos que Sánchez ha implementado en este 2025 son las siguientes: