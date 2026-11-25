El Gobierno no ha tenido reparos en aprobar en los consejos de ministros previos a las elecciones del 29 de noviembre dos medidas a favor de los autónomos que se ha negado a sacar adelante en años y que estaban en el programa electoral de Alberto Núñez Feijóo.

Tanto la simplificación de las declaraciones del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales como la subida de la deducción en el IRPF por provisiones y por gastos de difícil justificación estaban en el programa del PP y el Gobierno las ha aprobado este martes, a cinco días de las votaciones del próximo domingo.

Después de que las asociaciones de autónomos pidieran insistentemente desde hace tres años al Gobierno que aprobara el llamado IVA franquiciado, simplificar las declaraciones del IVA a los autónomos que facturaran menos de 85.000 euros anuales y que sólo lo tuvieran que hacer una vez al año en lugar de una vez al trimestre, el Ejecutivo ha dado luz verde a esta medida este martes, a cinco días de las elecciones y cuando el PSOE está extendiendo la idea de la remontada de cara al domingo.

Pero no sólo que el Gobierno no haya aprobado esta medida en tres años. Además, el PP lleva esta medida en su programa electoral de cara al 29N. «Régimen de franquicia del IVA: los profesionales con facturación inferior a 85.000 euros podrán quedar exentos de liquidar y declarar el IVA, en línea con la normativa europea. Esta medida hará posible que no tengan que presentar declaraciones, aliviará la carga administrativa y mejorará la liquidez de más de 1,4 millones de autónomos», propone el PP en su Plan de Autónomos: una España en la que merezca la pena trabajar.

Además, el Gobierno ha aprobado este martes también, dentro de su batería de medidas sobre autónomos, la mejora de la deducción en el IRPF por gastos de difícil justificación del 5% al 10%.

De nuevo, esta medida estaba entre las propuestas del PP para los autónomos. «Seguridad jurídica en la deducción de los gastos: se implementará un régimen claro y sencillo para la deducibilidad de los gastos (por ejemplo, la utilización de vivienda o vehículo propio) que brinde certeza a las personas y a las empresas en el momento de cumplir con sus obligaciones fiscales. Se elevará progresivamente el tope de gasto de difícil justificación para la estimación simplificada en el IRPF», propone el PP.

El Gobierno copia, por tanto, no sólo a Sumar, socio suyo, sino ahora también al PP en su carrera por arañar votos a izquierda y derecha para tratar de dar la vuelta a la mayoría de las encuestas que le sitúan a unos cuantos escaños de los populares.

Fuentes del sector aseguran que el Gobierno ha aprobado estas medidas este martes sin avisar a las asociaciones de autónomos ni pactarlas con ellas, con quienes lleva un año sin sentarse a hablar de estas cuestiones.

Lorenzo Amor, presidente de ATA, ha criticado en un mensaje en sus redes sociales al Gobierno por convertir los consejos de ministros en una especie de tómbola. «Llevamos tres años pidiendo esta medida y se os ocurre aprobarla a 5 días de las elecciones. Habéis convertido los consejos de ministros en una tómbola electoral. No sois de fiar…», señalaba Amor en su cuenta de X.

Por su parte, UPTA, adscrita a UGT, criticó hace unos días el sistema del IVA franquiciado, puesto que supone que los autónomos que se acojan a él seguirán soportando el IVA de sus proveedores y no podrán deducírselo.

Eduardo Abad, presidente de UPTA, señaló que «se está vendiendo a los autónomos que con el IVA franquiciado van a dejar de pagar este impuesto, y eso sencillamente no es verdad. El IVA no desaparece. Lo seguirán pagando cada vez que compren materiales, herramientas o suministros, pero ya no podrán deducírselo. Además, estamos hablando de un régimen al que, según nuestras estimaciones, podrían acogerse menos de 300.000 autónomos en toda España. No podemos presentar como una gran conquista fiscal una medida que tiene un alcance tan limitado y que, dependiendo de la actividad, puede terminar aumentando los costes de quienes ya trabajan con márgenes muy ajustados».