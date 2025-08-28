El giro radical en la vida de una mujer de 58 años: «Gano 4.600 euros sin tener titulación»

La historia de una mujer de 58 años en Bélgica se ha hecho viral después de que haya conseguido un puesto de trabajo con un salario de 4.600 al mes sin tener titulación secundaria. Esta trabajadora desarrolla su función como analista de calidad de datos después de haberse formado en la Agencia Flamenca de Empleo (VDAB) y haber comenzado su actividad laboral como teleoperadora en una empresa con sede en Tokio. Consulta todo lo que debes saber sobre la historia viral de la mujer que cobra 4.600 euros al mes sin tener titulación.

La protagonista de la historia se llama Rita y a sus 58 años se ha dado a conocer en todo el mundo por conseguir un gran ascenso en el mercado laboral en una época en la que no está permitido soñar con grandes cotas en el mundo empresarial. Y más después de llegar a una edad sin estudios secundarios, algo condenatorio y más en un país como Japón, en el que una alta tasa de la población tiene la condición de licenciado y es donde tiene la residencia fiscal su nueva empresa. Por ello, esta historia adquiere más valor.

Rita llegó a un alto nivel en el sector de las tecnologías de la información después de apuntarse a la Agencia Flamenca de Empleo (VDAB), que es lo que viene a ser el INEM de la zona de Flandes, en Bélgica. La protagonista de esta historia decidió dejar atrás sus trabajos temporales y poner el foco en su formación para comenzar trabajando como teleoperadora. Después fue escalando hasta llegar a un puesto de analista de calidad de datos en una empresa tecnológica con sede en Tokio.

4.600 euros al mes sin titulación

«Merece la pena formarse, sobre todo si se eligen estas profesiones», comienza diciendo Rita en una entrevista concedida al periódico HLN y que en España recoge el diario AS. En ella desvela que cobra alrededor de 4.600 euros brutos en este trabajo sin la necesidad de tener titulación y que su vida ha cambiado drásticamente desde que decidió apuntarse a estos cursos de empleo.

«Tengo un automóvil de la empresa con tarjeta de combustible, una computadora portátil y una suscripción para el teléfono móvil. También dispone de una contribución mensual para gastos de telecomunicaciones, un presupuesto de movilidad, un seguro de hospitalización, un plan de ahorro para pensiones y aspira a un bono anual de hasta 5.000 euros», enumera Rita, que a sus 58 años ha logrado una estabilidad laboral sin la necesidad de tener titulación.

La economista Stijn Baert, experta en empleo que trabaja para HLN, ha dado su opinión sobre la historia de Rita. «A Rita le va de maravilla, y lo debe a dos decisiones inteligentes». «Los empleadores piensan que estos empleados no son flexibles, que son caros, que ya no están al día con la tecnología y que son más difíciles de capacitar», resalta para poner en situación lo conseguido por una mujer, que a los 58 años y sin titulación, ha conseguido llegar a lo más alto en el mundo empresarial. Una historia de superación que se ha hecho viral en Bélgica.