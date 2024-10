Giro en el paro de los autónomos: hay una forma de cobrarlo y casi nadie lo sabe

Todo trabajador tiene derecho a cobrar paro, en el caso de haber cotizado el tiempo suficiente para dicha prestación. Pero ¿ocurre lo mismo cuando se trata de los autónomos?. Lo cierto es que este colectivo siempre ha temido suspender su actividad, ya que se tiene la creencia de que en el caso de no facturar o no atender a su negocio, no tiene opción alguna de cobrar una prestación por desempleo en el caso de necesitarla. Sin embargo no es así del todo. De hecho un autónomo que esté al día de sus pagos a la Seguridad Social tiene derecho a paro, pero ¿y si tiene pensado darse de baja como autónomo?.

Cuándo uno se da de baja como autónomo suele pensar que ya no podrá cobrar paro, pero lo cierto es que existen algunas situaciones específicas en las que los autónomos pueden acceder a una prestación. Estas posibilidades son muchas veces poco conocidas, pero pueden marcar una gran diferencia para quienes, tras un periodo de trabajo por cuenta propia no tienen acceso a ingreso alguno. Conozcamos entonces a continuación las condiciones que permiten a un autónomo solicitar el paro, los requisitos específicos y cómo proceder para no perder esta oportunidad. Aunque no es un camino sencillo, la información es el primer paso para acceder a la prestación por desempleo en estos casos especiales.

Giro en el paro de los autónomos: hay una forma de cobrarlo

¿Es posible cobrar el paro tras darse de baja como autónomo? a primera vista, la respuesta parece negativa. Según la normativa actual, el cese en el trabajo por cuenta propia no se considera una situación legal de desempleo. Esto significa que, si un trabajador autónomo decide dejar su actividad por decisión propia, no tendría derecho a recibir una prestación por desempleo, como sí lo haría un trabajador por cuenta ajena que es despedido de su empleo. Sin embargo, existen algunas excepciones que permiten a ciertos autónomos cobrar el paro si cumplen determinadas condiciones.

Una de estas excepciones se aplica a aquellos que, antes de ser autónomos, trabajaban por cuenta ajena y cotizaban al desempleo. Si, tras perder su empleo y no solicitar la prestación por desempleo, deciden emprender una actividad como autónomos y esta dura menos de 12 meses, podrían reclamar el paro que no solicitaron previamente. Esta opción es ideal para quienes decidieron emprender como una alternativa temporal, pero cuyo proyecto no se consolidó y desean recuperar la ayuda que dejaron pendiente.

Suspensión y reanudación de la prestación por desempleo

Otro caso interesante es el de aquellos que, tras perder su empleo por cuenta ajena y comenzar a cobrar el paro, deciden suspender esa prestación para establecerse como autónomos. Si la actividad por cuenta propia dura menos de 24 meses, estos trabajadores tienen derecho a reanudar la prestación por desempleo que suspendieron al darse de alta como autónomos. Es decir, pueden volver a recibir el paro si deciden cesar su actividad como trabajadores por cuenta propia antes de cumplir dos años en dicha situación.

Esta posibilidad es relevante para quienes, tras un despido, ven en el emprendimiento una opción para mantenerse económicamente activos. Sin embargo, si la aventura como autónomo no resulta como se esperaba y necesitan un respaldo económico, esta opción les permite recuperar la prestación. Además, no importa en cuál de los regímenes de la Seguridad Social se hayan inscrito como autónomos, ya sea el Régimen de Trabajadores Autónomos (RETA) o el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.

Autónomos con más de 24 meses y menos de 60

Para aquellos autónomos que han trabajado por cuenta propia entre 24 y 60 meses, existe una última opción para acceder al paro. En este caso, deben justificar que se dieron de alta en alguno de los regímenes de la Seguridad Social para autónomos. Si cumplen con este requisito, pueden solicitar la reanudación de la prestación por desempleo que habían suspendido anteriormente. Esto es especialmente útil para aquellos que han mantenido su actividad durante un tiempo considerable, pero finalmente necesitan volver a la seguridad que proporciona una prestación por desempleo.

Este escenario plantea una oportunidad para muchos autónomos que han intentado consolidar un negocio propio y, tras un periodo de tiempo considerable, enfrentan dificultades para seguir adelante. A pesar de que esta opción es menos conocida, resulta una tabla de salvación para quienes cumplen con los requisitos y desean acceder a una ayuda económica.

Cómo solicitar la prestación por desempleo si eres autónomo

Para aquellos que deseen acceder a esta ayuda, el proceso de solicitud se realiza a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La solicitud puede ser presencial, acudiendo a la oficina de prestaciones correspondiente, o de forma online a través de la sede electrónica del SEPE. Es fundamental contar con toda la documentación que acredite la situación, así como cumplir con los plazos establecidos para realizar la solicitud.

Es importante recordar que, para poder acceder a estas prestaciones, es necesario cumplir con los requisitos mencionados y realizar el trámite en el tiempo adecuado. En muchos casos, el desconocimiento de estas oportunidades lleva a los autónomos a perder beneficios que podrían ayudarles a superar momentos de dificultad económica.