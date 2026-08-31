Giro en el horario de Mercadona confirmado: el cambio que llega a todos los supermercados de España a partir de hoy

Con la llegada del fin del verano, Mercadona recupera sus horarios habituales a partir de este lunes 31 de agosto. Hasta ahora, la cadena de supermercados de Juan Roig mantenía un «horario de verano» en el que los locales abrían sus puertas desde las 09:00 hasta las 22:00 horas, en todo el país. Además, algunos establecimientos abrían de forma excepcional los domingos en una jornada reducida, hasta las 15:00. Este horario se incorporó con el fin de atender la demanda de los clientes en verano, pero ante el fin de la temporada estival, Mercadona volverá a su «horario de invierno».

Nuevo horario de Mercadona

Más que un nuevo horario, Mercadona recupera su horario habitual. Los diferentes locales de la cadena española más famosa abrirán de lunes a sábado de 09:00 a 21:30 horas de forma ininterrumpida.

Los más de 300 centros ubicados en zonas turísticas que cerraban a las 22:00 horas adelantan su cierre 30 minutos. A este cambio se añade el fin de la apertura de muchos de estos locales en zonas turísticas que solían abrir hasta las 15:00 horas los domingos y festivos. A partir del día 31 de septiembre, los establecimientos de la marca Mercadona permanecerán cerrados los domingos.

A pesar de que estos horarios son oficiales, se recomienda consultar los horarios de los establecimientos más cercanos y habituales para concretar y asegurar el horario.

Este nuevo horario repercute también en el servicio de entrega a domicilio de Mercadona en algunos establecimientos. Algunas tiendas de la cadena despacharán los pedidos al día siguiente de su solicitud vía online. Dependerá de la zona y el horario de la tienda en cuestión, por lo que se mantienen las recomendaciones de consultar concretamente en cada establecimiento.