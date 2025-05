Giro de 180º de este producto de Mercadona para siempre: cambia el nombre y su fórmula tan solicitada

Mercadona cuenta en su línea de cosméticos y maquillaje con todo tipo de productos, algunos de los cuáles se han convertido en auténticos iconos de su marca Deliplus. Sin embargo, la cadena valenciana suele reformular muchos de sus productos para mejorarlos o a veces incluso los retira para poder cambiarles no sólo la fórmula sino también el envase. Cambios que suelen ser a mejor, pero de los que es mejor estar enterado, tal y como ha ocurrido con sus labiales más famosos que cambian ahora para siempre, incluso ya tienen otro nombre.

Si alguna vez has comprado pintalabios en Mercadona, seguro que habrás visto los famosos Color Fix que durante mucho tiempo han sido top ventas en este supermercado. Pues bien, a partir de ahora estos pintalabios ya no se van a poder comprar en sus tiendas tal y como los habíamos conocido hasta la fecha, ya que desde ahora se van a llamar 12 H Lasting Lips. Además, su conocida fórmula caracterizada por tener una duración bastante larga, parece que no sólo se mantiene sino que ha sido mejorada por lo que muchos celebrarán el cambio, mientras que otras personas se preguntan si realmente estamos hablando de una mejora significativa del producto. Nosotros ya los hemos probado y podemos decir que sí, que Mercadona ha acertado con el cambio, pero además tenemos otros detalles que será bueno que conozcas y que te desvelamos a continuación.

Mercadona cambia sus labiales más famosos: nuevo nombre y nueva fórmula

Los icónicos labiales Color Fix de Deliplus, que durante años han sido un imprescindible en los neceseres de muchas clientas de Mercadona, cambian para siempre. Pero no desaparecen, sino que evolucionan: a partir de ahora pasan a llamarse 12H Lasting Lips, con una imagen completamente renovada y una fórmula mejorada que promete elevar la experiencia de maquillaje a otro nivel.

El cambio es visible a simple vista. El nuevo envase no sólo resulta más atractivo y moderno, sino que además muestra el tono del labial, lo que facilita mucho más la elección al comprar. Una mejora práctica que se suma a una gama de 8 colores que cubren desde los nude más suaves hasta los rojos y rosas más vibrantes, todos con un acabado mate de larga duración.

Labios perfectos todo el día sin retoques

La gran promesa de los nuevos 12H Lasting Lips es que ofrecen un color vibrante y fijo durante 12 horas, sin necesidad de retoques. Y según lo que hemos podido probar, la promesa se cumple. A los 60 segundos de su aplicación, el color queda completamente fijado, resistiendo comidas, bebidas e incluso largas jornadas de trabajo o eventos. Una característica que ya destacaban los antiguos Color Fix, pero que ahora se potencia aún más.

Además, Mercadona ha lanzado también perfiladores a juego con cada tono, para lograr un acabado impecable y definido. El contorno se mantiene tan perfecto como el interior del labio, lo que convierte a este dúo (labial + perfilador) en una herramienta básica para quienes buscan resultados profesionales a precio accesible.

Antes y después: una transformación total

Las imágenes oficiales compartidas por Mercadona muestran claramente el cambio: los antiguos Color Fix venían en un envase blanco con letras negras, mientras que los nuevos 12H Lasting Lips optan por un diseño más elegante, con el color visible en el propio tubo y el nombre impreso en negro. La textura también ha evolucionado, manteniéndose cremosa al aplicar pero fijándose rápidamente sin resecar ni cuartear.

En redes sociales, la cadena valenciana ha explicado como ha sido la transformación de estos labiales:

«Nuestros famosos labiales Color Fix pasan a ser los labiales 12H Lasting Lips. Hemos mejorado su fórmula y además su envase. ¿Labios perfectos durante todo el día? Consíguelos con 12H Lasting Lips, los labiales que siguen tu ritmo.»

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mercadona (@mercadona)

Y no sólo ha sido un cambio estético. En su web, Mercadona destaca que se trata de una gama pensada para mujeres que buscan practicidad sin renunciar a la calidad: «Lo mejor de todo es que a los 60 segundos de su aplicación (¡no seas impaciente!) el color queda completamente fijado, resistiendo comidas, bebidas y el ritmo de tu día.»

¿Estamos ante un verdadero acierto?

Aunque los cambios en productos tan consolidados pueden generar dudas, lo cierto es que Mercadona ha sabido mantener la esencia de lo que funcionaba, mejorando lo justo para hacerlo aún más competitivo. La duración, el acabado, la nueva presentación y la inclusión de perfiladores hacen que este cambio sea bien recibido por la mayoría de consumidoras, especialmente aquellas que buscan labiales de alto rendimiento sin gastar demasiado.

El precio, como siempre en la línea Deliplus, sigue siendo muy asequible (de sólo 5 euros), lo que convierte a estos nuevos labiales en una opción muy recomendable dentro del segmento low cost. Para muchas, será cuestión de encontrar su nuevo tono ideal (algunos son similares a los antiguos, pero conviene probarlos), pero todo apunta a que los 12H Lasting Lips serán pronto los nuevos superventas de la cadena.