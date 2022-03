En plena crisis energética, el ranking de fondos de inversión nacionales con mejores rentabilidades en el año está liderado por productos de corte ‘value’ con una fuerte exposición al gas y al petróleo. El incremento de los precios de las materias primas beneficia también a los gestores de fondos que invierten en acciones de Latinoamérica, que logran esquivar las caídas que sí sufren las Bolsas europeas como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania.

Frente a esos descensos, los principales índices de América Latina resisten bastante bien el envite de la invasión rusa. El Merval argentino cae en torno al 2,5% en el año, pero el Bovespa brasileño mantiene los niveles con los que arrancó el ejercicio. Los principales índices mexicano, peruano y chileno suben entre un 2% y un 5%.

El mejor comportamiento relativo de las plazas latinoamericanas frente a las europeas, e incluso a Wall Street, se debe a varios factores. Entre ellos se encuentra la recuperación de las divisas emergentes y unas expectativas de subidas de tipos por parte de los bancos centrales más suaves de lo inicialmente previsto. También se benefician del incremento de los precios de las materias primas, desde el gas al petróleo, pasando por el oro y otros materiales básicos, que impulsan las cotizaciones de muchas empresas de la región.

Con su apuesta por acciones latinoamericanas, la rentabilidad del Sabadell América Latina Bolsa, en sus diferentes clases, supera el 18% según datos de Morningstar; mientras que la obtenida por el Santander Acciones Latinoamericanas se encuentra en torno al 17%.

Otro fondo con exposición a Latinoamérica de Banco Santander, el Eurovalor Iberoamérica, (13,5%) también se sitúa entre los más rentables optando por invertir en vehículos propios o de otras gestoras con exposición a la región. Renta 4 Latinoamérica y Bestinver Latam obtienen rentabilidades superiores al 12 y al 7%, respectivamente.

La minera brasileña Vale, cuyo valor se incrementa cerca de un 45% en el año, y la petrolera del mismo país Petrobras, que sube casi un 27%, se encuentran entre las principales posiciones de algunos de estos fondos que además de invertir compañías relacionadas con las materias primas, también lo hacen en valores financieros o de consumo, como el grupo colombiano SURA, la aseguradora automotriz mexicana Quáliltas o la firma brasileña de centros comerciales Iguatemi.

Diversificación geográfica y ‘value’

Llegados a este punto del año, si se tienen en cuenta los datos de Morningstar, el mejor fondo de inversión español es el Alcalá Multigestión Garp, que acumula una rentabilidad superior al 31%. Su propio nombre esconde la clave de su éxito: el método GARP, siglas que responden a la expresión inglesa growth at a reasonable price, que en español significa crecimiento a un precio razonable.

Con esta filosofía, su mandato le permite tener el total de su exposición en renta variable o fija con hasta un 25% de su asignación en mercados emergentes. Su apuesta por la energía, con nombres como Petrofac, Teekay o Golar en cartera, sustenta la rentabilidad acumulada por este fondo de Gesalcalá.

A continuación, Azvalor coloca dos de sus fondos, el Azvalor Internacional y el Blue Chips, que rentan más de un 25% y un 18,5% en lo que va de año. Otros fondos globales de corte value como el Value Minus Growth Market Neutral de GVC Gaesco o el HAMCO Global Value Fund de Andbank también obtienen rentabilidades de dos dígitos.

Frente a estas rentabilidades, los fondos que invierten en Bolsa española se anotan caídas. El único que resiste en positivo es el Okavango Delta de Abante, gestionado por José Ramón Iturriaga. Beneficiado en el inicio del año por las fuertes subidas protagonizadas por los bancos, sufre ahora los descensos que viven en el parqué las entidades españolas.