La inminente regularización extraordinaria de personas extranjeras anunciada por el Gobierno ha situado la extranjería en el centro de la conversación pública. Pero junto a esa expectativa legítima, ha reaparecido también un fenómeno conocido: la proliferación de fraudes, cobros indebidos y supuestos intermediarios que prometen lo que ni siquiera está aún regulado.

Ante esta situación, el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España ha decidido activar de forma inmediata una medida de protección al ciudadano: la creación de las GOEX – Gestorías Oficiales de Extranjería, que se presentan como Puntos Seguros de Tramitación.

El objetivo es claro: que cualquier ciudadano extranjero pueda identificar, desde el primer momento, si su asunto está en manos de un profesional colegiado, quién responde de su expediente y bajo qué organización actúa.

Una respuesta directa al fraude

En los últimos meses —y especialmente tras el anuncio del proceso de regularización— se han detectado prácticas que ya forman parte del problema estructural de la extranjería en España: cobro por citas que deberían ser gratuitas; ofertas de «regularización garantizada» sin base normativa; venta de supuestos cupos o turnos inexistentes; y utilización de justificantes sin ningún tipo de control ni verificación.

Estas prácticas no sólo generan perjuicio económico, sino que afectan directamente a la seguridad jurídica del ciudadano extranjero, que en muchos casos no sabe quién está gestionando su documentación ni ante quién puede reclamar.

Un documento verificable para dar seguridad

Como respuesta, los gestores administrativos han puesto en marcha el Justificante Profesional de Extranjería, un documento electrónico verificable que permite al ciudadano conocer con exactitud: quién es el profesional que lleva su asunto; su número de colegiado; el Colegio profesional al que pertenece; y el tipo de gestión que se está realizando.

Este justificante tiene un carácter estrictamente informativo, pero cumple una función clave: aportar transparencia y trazabilidad en un entorno especialmente expuesto al engaño. El Consejo General subraya que este documento: no implica presentación ante la Administración; no inicia procedimientos; no altera plazos y no garantiza el resultado del expediente. Su valor es otro: permitir al ciudadano distinguir, de forma clara, entre un profesional colegiado y un intermediario sin control.

Un modelo basado en la confianza y la identificación

La iniciativa se completa con la posibilidad de consultar el Registro de Gestorías de Extranjería, lo que permitirá al ciudadano verificar si se encuentra ante una gestoría oficial o ante un operador ajeno a cualquier tutela colegial.

De este modo, las GOEX se posicionan como espacios de confianza en un momento especialmente delicado, en el que miles de personas buscan orientación inmediata.

«En extranjería, la primera protección del ciudadano no es jurídica, es informativa: saber quién lleva su expediente y quién responde de él. Con este justificante queremos que nadie tenga que confiar a ciegas en un proceso tan sensible», señala Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos.

Explica Santiago que «del mismo modo que el Consejo de Estado, en su informe sobre la norma, vela por la calidad técnica, la coherencia jurídica y las garantías del procedimiento, los gestores administrativos trabajamos para que los ciudadanos puedan acceder a ese mismo procedimiento en condiciones reales de seguridad, transparencia e identificación profesional».

La organización colegial considera que la regularización abre una oportunidad para ordenar el sistema, pero también un riesgo inmediato de fraude si no se actúa con rapidez.

Por ello, la activación de las GOEX y del Justificante Profesional de Extranjería busca ofrecer una respuesta útil, visible y coordinada en todo el territorio, reforzando la confianza del ciudadano y contribuyendo a combatir el intrusismo en uno de los ámbitos más sensibles de la relación con la Administración.