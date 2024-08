Durante este 20 de agosto, los ganaderos de Unión de Uniones se van a concentrar frente al edificio de la Comisión Europea en Madrid en protesta por la alta protección del lobo en Europa.

Una de las principales reivindicaciones de los ganaderos es un censo del lobo que tenga datos reales. Como explica Luis Cortés Isidro, coordinador estatal de Unión de Uniones: «El Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió una sentencia que estaba basada en un informe del Miteco, que indica que son los datos reales de la presencia del lobo en España. Sin embargo, son datos del 2014. Así, según el informe de Miteco, el estado de conservación del lobo es desfavorable porque cogen como base toda España. Todo ello, sabiendo que hay comunidades autónomas como son las del norte, que tienen una presencia importante del lobo y en otras, como Extremadura, Andalucía o Castilla-La Mancha, donde apenas hay presencia».

«Como hace un análisis íntegro de España, pues parece que el estado de conservación del lobo es desfavorable. Esto no es cierto… Porque no hay un censo real de lobo, ya que no está actualizado por parte del Ministerio. Mientras que el Ministerio le echa la culpa a las comunidades autónomas de esta situación», indica Cortés.

Un incremento de reses muertas

El número de reses muertas por los ataques del lobo se incrementa cada año. «En cuanto a reses muertas por ataque del lobo, hemos tenido un 30% de aumento, en los últimos dos años. Hemos pasado de las 4.288 reses que mataron los lobos en el 2021 a más de 5.566 que han matado en el 2023. Por lo tanto, se ve que los daños por el lobo son proporcional al incremento de lobos. El número de estos animales aumenta en la proporción en la que disminuyen las cabañas ganaderas», asegura.

Las medidas para evitar los ataques del lobo y proteger a los animales son muy costosas para los ganaderos. «Muchos no pueden hacer frente a los costes de las medidas para evitar los ataques de los lobos. Por este motivo nos manifestamos hoy ante la Comisión Europea, ante el TJUE y ante el Parlamento Europeo para cambiar las normas de interpretación, de cómo se mide la presencia del lobo en los territorios. No estamos en absoluto de acuerdo con que no interesa actualizar los datos y se cojan cifras de hace diez años», aclara.

Los daños más costosos