Un funcionario de la Seguridad Social lo deja claro: puedes cobrar una ayuda de 2.066 euros al año si tu pensión es de 2021 en adelante

El año en que se reconoce la pensión determina si hay derecho a un extra por haber tenido hijos y de qué importe. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, ha repasado en YouTube las diferencias entre los dos complementos que han existido en España y que siguen generando dudas entre los pensionistas.

Tres posibles casos según la fecha

Las pensiones causadas antes de 2016 quedan fuera de cualquier complemento, aunque se solicite ahora. Entre 2016 y principios de 2021 estuvo vigente el complemento de maternidad, que se calculaba como un porcentaje de la pensión y exigía tener al menos dos hijos. Un 5 % con dos, un 10 % con tres y un 15 % con cuatro o más. Desde febrero de 2021 lo sustituyó el complemento para reducir la brecha de género, que se concede desde el primer hijo y es una cantidad fija.

Cuánto se cobra en 2026

La cuantía fijada para 2026 es de 36,9 euros al mes por hijo, con un máximo de cuatro, y se abona en 14 pagas anuales. El importe llega así a 73,80 euros con dos hijos, 110,70 con tres y 147,60 con cuatro o más.

La Seguridad Social informó en junio de 2026 de que más de 1,57 millones de pensiones incluyen ya este complemento.

Ayudas para hombres

El complemento nació pensando en las mujeres, pero eso cambió. Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del 15 de mayo de 2025, la Seguridad Social aplica el complemento a los hombres en los mismos términos que a las mujeres. El tribunal consideró discriminatorios los requisitos adicionales que se les exigían.

¿Pueden cobrarlo los dos progenitores?

Como la normativa del complemento de maternidad no estableció incompatibilidad entre padre y madre, si ambos causaron su pensión entre 2016 y 2021, los dos pueden percibirlo. Con el complemento de brecha de género, la regla es la contraria. Solo uno de los progenitores puede recibirlo por cada hijo. Cuando ambos cumplen las condiciones, en caso de empate se concede a quien solicitó antes la pensión que genera el derecho.

Por lo general, se reconoce al progenitor cuya pensión, o suma de pensiones, sea de menor cuantía.

Qué conviene comprobar

Antes de reclamar, los pensionistas deberían revisar tres datos. La fecha en que se causó la pensión, el número de hijos y si el otro progenitor ya percibe el complemento.

Según el funcionario, esas tres variables son las que más condicionan el resultado. La solicitud se tramita ante el INSS, que aplica el complemento que corresponda según la fecha de reconocimiento.