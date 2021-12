La subasta para hacerse con el megalote de activos inmobiliarios de Reyal Urbis ha concluido con una sola oferta. Finalmente, Apollo Global Realy y la firma Admara, brazo inversor de la socimi La Finca, han decidido no pujar por los suelos, oficinas y hoteles de la sociedad quebrada. Según informan fuentes del sector a este medio, tras estudiar detalladamente la operación, las compañías han optado por no presentar oferta, al considerar que no es rentable porque «la cartera está sobrevalorada».

El proceso de subasta del portfolio de Reyal Urbis se inició el pasado 14 de octubre y finalizó el 21 de diciembre. La puja mínima se situó en 220 millones de euros, pero un inversor internacional -el único ofertante- pagará 225 millones por la cartera. Las citadas fuente aseguran que, en principio, se preveía gran cantidad de ofertas por «el elevado interés que despertó entre los inversores».

El lote subastado incluye diferentes tipos de activos inmobiliarios como oficinas, hoteles o suelos. Éstos se reparten por gran parte del territorio español y se concentran principalmente en Madrid, Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares y Galicia.

Entre los inmuebles destacan los hoteles de la cadena Rafael Hoteles, ubicados en Madrid capital (Atocha y Ventas), Alcalá de Henares, Badalona y también incluye un complejo hotelero de lujo en Baqueira-Beret. De igual manera, el lote contiene un garaje con más de 300 plazas, el edificio de oficinas Torrelaguna y varios suelos de diferentes usos.

Reyal Urbis cuenta con un banco de suelo de 6,7 millones de metros cuadrados edificables, 214 viviendas en stock y 103.000 m2 de patrimonio en renta, incluyendo los hoteles ya citados.

Suelos de Reyal Urbis

A principios de septiembre, la promotora inmobiliaria Vía Ágora ganó la subasta por los terrenos de Reyal Urbis situados en la calle Antonio López número 191, en Madrid Río. Con esta operación la promotora, propiedad de Juan Antonio Gómez-Pintado, completó la adquisición del 100% del solar, tras comprar en marzo de 2021 a Sareb el otro 50% de las parcelas objeto de subasta. El terreno cuenta con una superficie edificable de más de 7.000 metros cuadrados, en los que se prevé construir alrededor de 70 viviendas.

Poco después, la firma Iniciativas Inmobiliarias se hizo la subasta de los terrenos de Reyal Urbis situados en la calle Santo Domingo de Jerez (Cádiz). Los suelos cuentan con una superficie edificable que supera los 35.000 m2 y la promotora tiene previsto construir más de 300 viviendas.

Historia de Reyal Urbis

Reyal Urbis surge en 2007 tras la fusión de dos grandes empresas, Inmobiliaria Urbis y Construcciones Reyal, tras la adquisición previa del 96,41% del capital social de Urbis por parte de Reyal a través de una oferta pública de adquisición (OPA).

Tras dos refinanciaciones de deuda y la imposibilidad de alcanzar un tercer acuerdo de refinanciación, Reyal Urbis presentó concurso voluntario de acreedores, aceptado por Auto del juzgado de lo mercantil nº 6 de Madrid de 4 de marzo de 2013.

El 1 de septiembre de 2017 la inmobiliaria controlada por Rafael Santamaría fue declarada en liquidación, tras más de cuatro años de concurso y una década después de su lanzamiento. En ese momento, la compañía contaba con una cartera de activos valorada en 1.170 millones de euros y tenía una deuda que ascendía a 4.660 millones.

En la actualidad, Reyal Urbis encabeza la lista de morosos de Hacienda con una deuda de más de 343 millones de euros.