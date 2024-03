¿Cómo ha llegado la RTVE de Pedro Sánchez hasta el terremoto de este martes? ¿Cómo ha llegado la cadena pública hasta una guerra interna entre la presidenta interina, Elena Sánchez, y el Comité de Dirección, que había paralizado de facto el funcionamiento de RTVE? La cadena pública no había vivido nunca una situación parecida, que comenzó en septiembre de 2022 cuando Moncloa forzó el cese de José Manuel Tornero y el nombramiento de Elena Sánchez como presidenta interina pero sin todo el poder.

En septiembre de 2022, el consejo de RTVE votó a Elena Sánchez como presidenta interina con el voto en contra de los tres consejeros propuestos por el PP y con uno de los del PSOE, Ramon Colom, votándose a sí mismo. Una posición débil que ella ha tratado durante año y medio de solucionar con Félix Bolaños, ministro de la Presidencia.

Pero Moncloa no sólo no le ayudó, sino que situó a Pep Vilar como director de Informativos y a José Pablo López al frente de Contenidos. «Elena Sánchez quería que la nombraran presidenta fija, y eso en Moncloa no querían porque implicaba negociar con el PP. Y quería que le dejaran cambiar al equipo directivo, y en Moncloa le decían que se trabajara al consejo de la cadena para que le votaran a favor los cambios», señalan fuentes conocedoras de la situación.

«Pero el consejo le dijo que mientras no fuera presidenta fija no le iban a votar a favor de los cambios en el Comité de Dirección. En definitiva, Elena Sánchez estaba atada de pies y manos con un equipo directivo que no era el suyo, sino de Moncloa, y del que no se fiaba», explican fuentes internas.

Elena Sánchez llegó incluso a reunirse con cargos del PP para buscar su apoyo para que le nombraran presidenta fija, algo que no sucedió. La situación era de tal caos, como publicó este diario, que tenía que gritar en las reuniones que la presidenta era ella para hacerse valer.

En esta situación se llegó al consejo del 11 de marzo por la tarde, lunes. Ese consejo estaba convocado para decidir sobre la contratación de David Broncano y su programa La Resistencia. José Pablo López, director de Contenidos, afín a Moncloa, había propuesto un contrato de tres años a razón de 87.000 euros por programa, unos 14 millones de euros al año. El programa lo apoyaba Moncloa para hacer frente a El Hormiguero, crítico puntualmente con el Gobierno.

Después de haber dicho que sí internamente, en el consejo Elena Sánchez se desmarcó y forzó una votación en la que se pedía a López que renegociara el contrato y rebajara de tres a un año la duración del mismo. Además, lo más grave, fue que en el consejo señaló que el Comité de Dirección no era el suyo y no se fiaba de él.

Una declaración de guerra que el Comité de Dirección, liderados por López y Vilar, no evitó. Al día siguiente no fueron a la reunión convocada por Elena Sánchez y no se han vuelto a reunir desde entonces.

Llegamos al consejo de este martes, 26 de marzo. La Dirección de Contenidos ha negociado con la productora de Broncano, El Terrat, y presenta en el consejo una nueva propuesta: dos años con la posibilidad de acabar el primero si no se llega a un mínimo de audiencia.

Pero iniciado el consejo, Elena Sánchez propone la destitución de López, que consigue sacar adelante con los votos de un consejero de Unidas Podemos, José Manuel Martín Medem, y los tres del PP. Un órdago para Moncloa que ha respondido forzando el cese de Sánchez como presidenta interina. Ahora hay que elegir un nuevo presidente, que podría ser rotatorio, o nombrar un administrador único mediante un real decreto.

El problema para el Gobierno es que el Tribunal Constitucional ya dejó claro que no existe el componente de urgencia para nombrar un administrador único en RTVE por real decreto y, además, luego tiene que ser convalidado en el Congreso, algo que ahora es más difícil por el periodo electoral.