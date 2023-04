El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado que ERC y Bildu «impongan» la política de vivienda en España cuando «no quieren formar parte de ella» y cree que el acuerdo que han alcanzado estos partidos con el Gobierno en esta materia, con medidas como «topar precios e intervenir en el mercado», puede acabar conllevando un aumento de los precios de alquiler como «consecuencia de la disminución de los pisos en alquiler».

El acuerdo alcanzado incluirá finalmente una rebaja del concepto de gran tenedor, que se considerará así a partir de la propiedad de cinco inmuebles y no de diez como hasta ahora, y ampliará la declaración de zonas tensionadas del mercado alquiler, donde el precio de los alquileres están topados.

Además, en materia de subidas de alquileres, la norma mantendrá también el límite del 2% para este año, mientras que se incrementará a un 3% en 2024 para, en el futuro, crear un nuevo tope. En concreto, se eliminará el IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta de los contratos. El dirigente popular, tras indicar que solo conocen el primer avance de la nota elaborado por estas dos formaciones, ha asegurado que les sorprende que a «los dos partidos independentistas les interese la política de vivienda de una nación de la que no quieren formar parte».

«Y nos sorprende que los partidos independentistas señalen la política de vivienda del conjunto de España cuando ellos pretenden no formar parte de la nación española», ha afirmado. Núñez Feijóo ha señalado que la «debilidad» del Gobierno «lamentablemente», necesita, -y cada vez está más «claro»-, que «sus socios independentistas EH Bildu y ERC impongan la política de vivienda al conjunto de la nación».

Incremento de precios

Sobre las medidas del acuerdo, ha indicado que «topar precios, intervenir en el mercado» puede conllevar una disminución de la oferta de alquiler y puede derivar «al final del periodo en un incremento de los precios de alquiler como consecuencia de la disminución de los pisos en alquiler». Según ha explicado, porque los propietarios «simplemente en esas condiciones no están dispuestos a ponerlos a disposición de los ciudadanos».

A su juicio, hace falta una política pública de vivienda en alquiler y, muy concretamente, una política pública para las rentas bajas y para los jóvenes. En este sentido, ha señalado que a estos efectos presentarán en los próximos días cuál es su oferta «para crear empleo haciendo vivienda» y su oferta para construir vivienda «a precio tasado y con un alquiler tasado, especialmente para las rentas medias, rentas bajas y personas jóvenes».

«El decirle a un propietario que solamente puede alquilar su vivienda en estas condiciones, el propietario puede decidir no alquilarla. Y si no lo alquila, suben automáticamente los precios. Y si esos precios no pueden subir, disminuirán la oferta de alquiler», ha agregado. Por último, Alberto Núñez Feijóo ha insistido en que la política de vivienda la marcan en España «los partidos que no quieren formar parte de España» y que «los socios del tripartito son EH Bildu y ERC que no representan más que a un porcentaje muy pequeño del conjunto de la nación española».