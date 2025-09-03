El ahorro de las familias españolas ha disminuido 3 puntos porcentuales, pasando del 17,8% en 2024, al 14,6% actual, según ha indicado la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), entidad especializada en financiación de hogares, ha indicado este miércoles, 3 de septiembre.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) esto se traduce en una media de ahorro mensual de 292 euros, 50 euros menos que el año anterior, tomando como referencia el salario medio en España, que es de 2.003 euros.

La UCI explica este descenso porque los hogares españoles han hecho frente a las vacaciones «más caras de la historia reciente» (un 48% más que en 2024), a lo que se suman los gastos de la vuelta al cole.

Por regiones, los aragoneses encabezan el ranking de tasa de ahorro mensual, con un 19%, seguidos por los asturianos (18,3%) y castellanoleoneses (17,4%). En el lado contrario están los andaluces y canarios destinan apenas un 11%, mientras que castellanomanchegos y cántabros se sitúan a la cola con un 13,2%.

En concreto, 8 de cada 10 encuestados (el 81%) revela que ha incorporado hábitos de ahorro mensuales, mientras que el 19,3% considera «inasumible» guardar dinero mensualmente.

En cuanto a comunidades autónomas (CCAA), Extremadura (92%), Cantabria y Navarra (86%) son las comunidades con mayor proporción de hogares ahorradores, por otra parte, Comunidad Valenciana (73%), Canarias (74%) y Andalucía (77%) se sitúan en lo más bajo del ranking.

En relación a los gastos domésticos que más inquietan a los españoles, en primer lugar, se encuentra la cesta de la compra, con una puntuación media de preocupación de 7 sobre 10, seguida por la factura de la luz (6,4), del agua (5,2), la cuota hipotecaria (4,7), el gas (4,6) y los gastos de internet (4,5).

Cae el ahorro de las familias españolas

En cuanto a factores que pueden dificultar el ahorro, el 85% señala la subida de los gastos esenciales y la percepción de contar con unos ingresos insuficientes, seguido de tener que hacer frente al pago de deudas (61%), mientras que un 47% indica que los gastos imprevistos dificultan su capacidad de guardar dinero.

Finalmente, la empresa ha explicado que «pequeños gestos» pueden contribuir al ahorro de los hogares: la sustitución de las bombillas tradicionales por luces LED (un 62,8% afirma haberlo hecho), el aprovechamiento al máximo de la luz natural durante el día para minimizar el uso de iluminación artificial (60,8%) o la reducción del consumo innecesario de agua (56,8%).

«Desde UCI, creemos que la educación financiera es una herramienta clave para mejorar la estabilidad a largo plazo y asumir gastos como la cesta de la compra, las facturas energéticas o la hipoteca», ha explicado Cátia Alves, la directora de Sostenibilidad en UCI.