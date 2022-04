La inflación ya golpea al sector de la automoción. La subida de los precios de la energía derivados de la guerra de Ucrania, el aumento de los costes de las materias primas por la pandemia y la escasez de piezas en el mercado han provocado que los fabricantes de coches se lancen a subir el coste de sus modelos. Así, en el mes de marzo comprar un coche ha sido casi un 7% más caro que hace un año hasta alcanzar la media de los 33.000 euros. Una tendencia que se está reflejando, sobre todo, en los vehículos más demandados en el mercado, que están experimentando subidas de hasta el 10%.

Así lo explican fuentes de la patronal de los concesionarios (Faconauto) en conversaciones con este diario. Explican que, «pese a la caída de las matriculaciones de turismos y todoterrenos en el mes de marzo por el impacto de la guerra de Ucrania y la huelga de los transportistas, el precio de los coches se ha disparado un 6,7% hasta los 32.990 euros de media por el alza de los costes, entre los que destaca la energía y las materias primas». «En lo que va de año, compara un vehículo nuevo es un 6,1% más caro que en el mismo periodo del año anterior con un coste medio de 33.138», concretan.

No obstante, los fabricantes de coches eléctricos se han visto obligado a aumentar aún más sus precios por el aumento del coste del níquel, el litio y el aluminio -materias primas con las que se fabrican las baterías de los coches eléctricos- en el mercado, derivado del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Un encarecimiento que no sólo afectará a los vehículos, si no también a los cargadores. Este es el caso Tesla, que ha subido el precio del Model 3 un 10% y ya cuesta 5.000 euros más que hace un mes.

Un alza de los precios de los coches que llega en plena crisis del sector. Las matriculaciones de turismos y todoterrenos nuevos registran una grave caída del 30,2% en marzo en comparación con el mismo mes del año anterior, con un total de 59.920 unidades. Con este descenso de las ventas, el mercado de turismos nuevos sigue sin alcanzar la recuperación. En comparación con el mismo mes de 2019, previo a la pandemia, se registra una caída del 51%.

Precio coches de ocasión

El precio medio de un vehículo de ocasión en España ha llegado en el mes de marzo hasta los 19.674 euros, lo que se traduce en un incremento del 2,7% respecto al trimestre anterior y de un 18% en la comparativa interanual. Una tendencia al alza que no es nueva, pero que registra máximos no vistos hasta la fecha.

Si se compara con el precio que alcanzaba en 2015, cuando el precio medio era de 12.976 euros, el incremento en seis años ha sido de más del 47%.