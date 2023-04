Esto te interesa: la OCU saca a la luz los mejores gazpachos del supermercado

Uno de los platos más tradicionales de nuestra gastronomía, que además nunca puede faltar cuando llega el verano, es el gazpacho . Un plato además muy saludable y fácil de preparar en casa, aunque la tentación de comprar el que ya está preparado es grande cuando vemos los supermercados llenos de botellas de distintas marcas y cada una, con una que intenta recrear al máximo la receta tradicional. Sin embargo, no siempre acertamos con nuestra elección por lo que será bueno conocer cuáles son los mejores gazpachos del supermercado a raíz de un análisis hecho por la OCU.

La OCU analiza los gazpachos de supermercado

Además de ser una gran fuente de hidratación, el gazpacho tiene una buena cantidad de antioxidantes, de modo que retrasa el envejecimiento celular. A esto se le suma el que cuente con un efecto saciante casi inmediato por lo que evita que nos pasemos comiendo y también, el elevado contenido en fibra con el que cuenta, y con el que podemos evitar el estreñimiento.

En cuanto a vitaminas, el gazpacho tiene vitaminas A, C y E que intervienen a la hora de reforzar el sistema inmunitario, por no olvidar de lo delicioso que es. Sin embargo, no siempre tenemos tiempo para hacer gazpacho en casa, por lo que la opción de comprarlo en el supermercado ya hecho es la más cómoda de todas.

Sin embargo, no todos los gazpachos actualmente a la venta llegan a tener la calidad que se espera de ellos. De hecho, la OCU ha señalado en un análisis realizado en torno al gazpacho de supermercado que muchos de los que se venden no tienen pan entre sus ingredientes (algo sorprendente dado que este es uno de los ingredientes esenciales de la receta tradicional), y cuentan con un nivel de aceite inferior al deseado.

Sin embargo, sí que son menos calóricos que los que hagamos en casa (90 calorías de media por las 110 que puede tener un vaso de gazpacho casero), pero debes sospechar cuando veas que pone «fresco» ya que muchas veces se someten a tratamientos químicos para precisamente, alargar esa frescura.

Los tres mejores gazpachos de supermercado

En definitiva, la OCU recomienda consumir siempre gazpacho casero, aunque también en su análisis ha elaborado un ranking de los mejores que se pueden encontrar en el supermercado, siendo el número uno el gazpacho tradicional Chef Select de Lidl que se vende por 1,19 euros el litro. Le sigue en segundo lugar el gazpacho la marca Alipende de Ahorramás que se vende a 1,30 euros el litro. Y en tercer lugar se encuentra el gazpacho andaluz Hacendado de Mercadona, también a 1,30 euros el litro.