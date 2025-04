Éste es el sueldo de un cura en España: lo que cobran al mes

Hablar de dinero cuando se trata de la Iglesia Católica suele generar curiosidad, debates y en muchas ocasiones, malentendidos. Más allá de la imagen espiritual y la vocación que representa el sacerdocio, lo cierto es que los curas también tienen gastos materiales como cualquier otro ciudadano. Pagan su comida, sus desplazamientos y, en algunos casos, incluso su alojamiento. Por eso no es raro que una de las preguntas que más se repiten en la calle sea: ¿cuánto cobra un cura en España?

La respuesta, como tantas otras cuando se trata de temas que tocan tanto lo personal como lo institucional, no es única ni sencilla. Depende de la diócesis, del lugar donde ejerzan su ministerio, de si tienen o no responsabilidades añadidas y, por supuesto, de la financiación que la Iglesia recibe para poder sostenerse, ya que, aunque muchos piensen que la Iglesia se mantiene con sus propios medios, lo cierto es que su financiación se apoya también en aportaciones voluntarias, donativos, herencias y, sobre todo, en algo que más de uno habrá visto recientemente: la conocida X de la Iglesia en la declaración de la renta. Y la verdad es que dicho detalle no es algo baladí si hacemos caso a la cifra que aporta el portal portal especializado Portantos.

En concreto, la Iglesia recibe cada año cientos de millones de euros a través del Fondo Común Interdiocesano, un sistema que redistribuye lo recaudado por la vía del IRPF entre las diferentes diócesis del país. Esta fórmula permite que se mantenga una cierta equidad entre territorios más ricos y otros con menos recursos.

¿De dónde sale el dinero que sostiene a los curas y sacerdotes?

La estructura económica de la Iglesia en España está diseñada para garantizar el sostenimiento de su labor pastoral y social. Uno de los principales canales de financiación, como hemos avanzado, es la asignación tributaria. Cada vez que un contribuyente marca la casilla a favor de la Iglesia Católica en la declaración de la renta, ese gesto se traduce en millones de euros.

En concreto, y según la Memoria de actividades de la Iglesia Católica correspondiente al año 2022, 8,7 millones de personas decidieron marcar la X a favor de la Iglesia. Esto supuso una asignación total de 358,7 millones de euros, una cifra nada desdeñable que se reparte de forma solidaria entre las diócesis españolas. Una parte importante de ese dinero se destina directamente al sostenimiento del clero, aunque también se cubren otros gastos relacionados con el mantenimiento de templos, actividades pastorales, proyectos sociales y salarios de personal seglar.

¿Qué labores realiza un sacerdote para justificar su salario?

La figura del sacerdote va mucho más allá de los actos litúrgicos. No solo celebra misas, bodas, bautizos y funerales. Su día a día incluye visitas a enfermos, atención espiritual en momentos delicados, organización de catequesis, labores administrativas en las parroquias y acompañamiento a personas en situación de exclusión social. Es, en muchos sentidos, una figura de referencia dentro de la comunidad, y esa responsabilidad tiene también una retribución asociada.

La misma memoria de actividades recoge que existen en España 15.669 sacerdotes. A ellos se suman otros muchos perfiles que también desempeñan una labor clave en la Iglesia: 32.967 religiosos, casi mil seminaristas, 572 diáconos permanentes y más de 83.000 catequistas, entre otros. Mantener esta estructura tiene un coste. En concreto, se destinaron 194,7 millones de euros a la retribución del clero y otros 24,6 millones al pago de su Seguridad Social.

¿Cuánto cobra un cura en España?

A partir de aquí, entramos en cifras más concretas. Según datos recogidos por el periódico ABC, el sueldo medio de un sacerdote ronda los 1.000 euros mensuales, repartidos en 14 pagas. Sin embargo, no existe un salario único para todos los curas del país. Cada diócesis tiene cierta autonomía para decidir las condiciones económicas de sus sacerdotes, siempre dentro de unos márgenes que se ajustan a lo aprobado por la Conferencia Episcopal.

Un ejemplo claro es el de la diócesis de Sevilla. En 2020, un comunicado oficial detallaba que el sueldo base de los sacerdotes era de unos 900 euros al mes, mientras que el arzobispo y el obispo auxiliar recibían unos 1.258 euros. Esta cantidad, aunque parece modesta, se acompaña en muchos casos de vivienda gratuita en la parroquia o en residencias diocesanas, así como de manutención o dietas cuando las tareas pastorales lo requieren.

A día de hoy, y con la subida del salario mínimo interprofesional (que en 2025 se sitúa en 1.134 euros brutos en 14 pagas), los ingresos de muchos sacerdotes siguen estando algo por debajo de ese umbral. No obstante, conviene recordar que el sacerdocio no se concibe como una profesión en sentido estricto, sino como una vocación de servicio. De ahí que su retribución no esté directamente vinculada a una jornada laboral, sino al compromiso personal y pastoral que asumen.

Factores que pueden modificar el sueldo de un cura

Aunque la base suele ser similar, hay varios elementos que pueden hacer variar el sueldo de un sacerdote. Por ejemplo, los curas que desempeñan funciones específicas dentro de una diócesis (como ser vicarios, párrocos de grandes parroquias o formadores en seminarios) pueden recibir algún complemento económico. Lo mismo sucede con aquellos que trabajan en medios de comunicación, en universidades católicas o en delegaciones diocesanas.

Además, algunas diócesis tienen acuerdos con entidades públicas o privadas que permiten a los sacerdotes realizar tareas externas a la parroquia. En estos casos, pueden recibir ingresos adicionales, aunque normalmente el grueso de su salario sigue dependiendo del presupuesto diocesano.

En resumen, ser cura en España no es sinónimo de riqueza, ni mucho menos. La mayoría de los sacerdotes viven con ingresos modestos, en línea con el estilo de vida sencillo que predican y practican. La Iglesia sostiene su labor gracias a la solidaridad de los contribuyentes y de los fieles, y destina buena parte de su presupuesto a mantener a quienes dedican su vida al servicio de los demás.