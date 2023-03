Este es el error que todo el mundo comete según el Banco de España

Aunque es inevitable pagar con dinero físico, es verdad que cada vez se estila menos y solemos pagar con tarjeta. Pero en este sentido hay un error que todo el mundo comete según el Banco de España y debes tener en cuenta.

Muchas veces desechamos el tiquet cuando nos preguntan si queremos una copia tras pagar. Pero quizás este hecho debe cambiarse a partir de ahora.

Cuál es el error que todo el mundo comete

Pero el Banco de España aconseja mirar bien lo que se está cobrando en cada momento. puesto que la tecnología contactless es eficaz y rápida, pero muchas veces hace que no tengas que poner el PIN y te hacen el cargo de lo que compramos al momento. entonces no miramos lo que nos están cobrando y quizás no es correcto. ¿Lo habéis pensado alguna vez?

Así es que este tema tan común realmente es algo cotidiano que debes saber de ahora en adelante.

Siempre es mejor tener tu copia porque si acaso. Es decir, si se equivocan, si luego debes cambiar algo (y tienes la copia del tiquet), si debes pasar ese recibo que acabas de pagar con la tarjeta, etc.

Realmente, es un justificante de pago que se necesita cuando cobran más o menos de algo que acabamos de pagar con la tarjeta y también la manera de demostrar que hay un error. Pues si no lo tenemos no podremos justificar ese pago, o tendremos que hablar con nuestro banco y realmente será más complicado en un proceso largo que no vale la pena.

Los pagos contactless suelen estar limitados a 50 euros y entonces no se pide código PIN. Así que si no quieres el recibo, lo normal es mirar entones dentro del datáfono la cantidad que te han cobrado y así lo establece el Banco de España. Pero lo ideal es quedarse con el tiquet y guardarlo, sabemos que es un papel más pero es mejor dejarlo en una caja donde guardes todos los tiquets acumulados en este tipo de pago.

Siempre que puedas, mira también los cargos de la tarjeta en la cuenta. Como hemos dicho a través del banco podemos también saber cuánto nos cobran en cada sitio a través de la tarjeta.

Este tipo de gestos son importantes y más de ahora en adelante cuando no estamos pagando ya con el dinero físico. Mientras que si siempre estamos pagando con tarjeta de crédito hay que controlar qué y cómo gastamos.