Este es el dinero exacto que debes tener en el banco según la OCU: te penalizará si no lo haces

La OCU ha lanzado una alerta sobre el dinero exacto que necesitas tener en el banco, de lo contrario te penalizará si no lo haces. Tener unos ahorros en la cuenta corriente es esencial para no perder de vista aquello que puede pasar o que necesitamos. Una buena cantidad de dinero nos puede hacer falta para cualquier imprevisto, por lo que debemos tener unos ahorros para no depender de nadie. Pero cuidado, hay una cantidad de dinero que puede perjudicarte más que beneficiarte.

Te penalizará si tienes este dinero en el banco según la OCU

La OCU se encarga de advertir a los usuarios sobre compras o sobre cómo tienen que invertir su dinero. Teniendo en cuenta que analizan todos los productos, servicios y elementos que afectan de lleno a los consumidores, no es de extrañar que sepan bien cómo se gestionan unos ahorros que deben ser también importantes.

El dinero en el banco lo debes tener para una emergencia es el que te puede provocar más de un dolor de cabeza. La inflación afecta de lleno al ahorro que puede acabar siendo menor de lo esperado. Se necesita contar con ese extra que permite hacer frente al aumento de precios que de otro modo es inviable poder asumir.

Ahorrar en tiempos de inflación es más complicado, pero igual de necesario. Para la OCU hay una cantidad necesaria de dinero que debemos tener en el banco, en ese caso se trata de unos tres meses del salario. De esta forma cualquier incidencia que surja se puede solucionar, sin estar perdiendo dinero con unos ahorros que no dan los mismos beneficios que hace unos años.

Todo ha subido, menos los depósitos. A la hora de intentar rentabilizar al máximo nuestros ahorros es importante disponer de un buen asesor y comparar los distintos bancos para poder escoger el que mejores condiciones ofrezca. Es algo esencial que nos supondrá un dinero de más o unas perdidas más pequeñas.

Con una rentabilidad que puede cambiar con el paso de los años o de las circunstancias. Ahorrar ya no es una prioridad, más bien invertir correctamente para conseguir rentabilidad de un dinero que ganamos con el esfuerzo diario de nuestro trabajo. La OCU tiene claro que más de 3 meses de salario no es rentable que esté en el banco.