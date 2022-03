Aceite de girasol, leche, harina, pasta… Muchos de estos productos han empezado a escasear en las grandes superficies por las compras masivas que están haciendo los consumidores por temor al desabastecimiento que pudiese ocasionar la huelga de los trasportistas. De hecho, estas compras tipo búnker -que ya se efectuaron durante la pandemia- han incrementado en hasta un 20% el gasto de los españoles en los supermercados.

Según los últimos datos de la consultora Kantar, en la semana previa a la huelga de transportistas, ante el miedo a posibles desabastecimientos tras dos semanas del conflicto en Ucrania y los futuros paros, los hogares españoles aumentaron el gasto en los supermercados y establecimientos de gran consumo entre un 15% y un 20%. Y es que, muchos consumidores han comenzado a hacer acopio de muchos productos ante los anuncios de importantes marcas como Danone, Heineken o Pastas Gallo de problemas de suministro e incluso cierres por el paro del transporte.

Sin embargo, y pese a que los supermercados piden tranquilidad y aseguran el abastecimiento de todos sus productos, las escenas de pánico han llenado de gente comprando 20 litros de leche y kilos de pasta. Fuentes del sector de la distribución han explicado en conversaciones con este diario que «no se está produciendo desabastecimiento de ningún tipo de producto y los camiones están llegando con los pedidos que se ejecutaron al inicio de la semana, no obstante, estamos registrando, con cierta preocupación, que una parte de los consumidores se están lanzando a hacer acopio de alimentos perecederos». «Los productos que están sufriendo un mayor aumento de la demanda son el arroz, los cereales, la leche, la pasta, las semillas, las conservas y los aceites», concretan.

En concreto, las ventas de estos productos se han disparado hasta un 30%, según informan algunos supermercados. Esta situación se suma a las constantes subidas de precios de algunos productos y al escenario que está creando el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que también podría suponer el desabastecimiento de ciertos alimentos -importados de ambos países-. Hace unos días, los consumidores también comenzaron a hacer acopio de este producto y, por ello, algunos supermercados están limitando su venta, entre ellos, Mercadona, Dia, Makro y Eroski.

Un aumento en el gasto que también coincide con uno niveles de precios no vistos en los últimos 33 años. El índice de precios de consumo (IPC) subió un 0,6% en febrero con relación al mes anterior y elevó de golpe su tasa interanual más de un punto, hasta el 7,4% con subidas «generalizadas» en la mayoría de sus componentes, entre las que destacan las de los alimentos y bebidas no alcohólicas y los carburantes, así como el comportamiento de los precios de la electricidad. No obstante, según las casas de estudio, lo peor está por llegar y España podría registrar una inflación cercana al doble dígito por el encaramiento que están sufriendo los alimentos en los supermercados y los carburantes desde que comenzaron los bombardeos en Ucrania.