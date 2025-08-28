Un español ha hecho historia en IKEA y casi nadie lo sabe: no había pasado nunca

Aunque solemos hablar de IKEA como “el gigante sueco”, lo cierto es que un español está a punto de hacer historia dentro de la compañía. Algo que, hasta ahora, no había ocurrido nunca. Y sin embargo, casi nadie se ha enterado. No es un fichaje externo ni un golpe de efecto para cambiar la imagen de marca. Se trata de Juvencio Maeztu, un gaditano que lleva casi 25 años trabajando dentro de la empresa y que acaba de ser anunciado como el nuevo CEO y presidente de Ingka Group, el grupo que gestiona el 90 % de las tiendas IKEA en todo el mundo, cargo que asumirá a partir del próximo 5 de noviembre.

Con este nombramiento, Maeztu se convierte en el primer no sueco en liderar esta parte clave del entramado IKEA. Una noticia que marca un antes y un después dentro de la compañía. No sólo por lo simbólico, sino porque el relevo llega en un momento lleno de retos para el comercio internacional. Y él será quien tenga que pilotar ese cambio. Conozcamos más sobre los detalles de este nuevo fichaje, el del español que ha cambiado la historia de IKEA.

Un español ha hecho historia en IKEA

Juvencio Maeztu aterrizó en IKEA en 2001, primero como director en España y más tarde asumiendo funciones en Portugal, Reino Unido e India. Precisamente de IKEA India ha sido Director General durante más de seis años, y ahora su relación con la empresa sueca le lleva a asumir un puesto con el que hace historia.

Formado en Economía y MBA por el IESE Business School, su trabajo en IKEA India no parecía un destino fácil: un mercado enorme, con retos logísticos, sociales y económicos completamente distintos a Europa. Pero consiguió que IKEA arraigara allí con fuerza. Después de esa etapa, dio el salto definitivo a la estructura central del grupo, como director financiero global y consejero delegado adjunto de Ingka Group, con sede en los Países Bajos.

En estos años ha trabajado directamente con Jesper Brodin, el actual CEO que dejará el cargo en noviembre. Maeztu forma parte del consejo de administración de Ingka Holding BV, que agrupa tres grandes áreas de negocio: IKEA Retail (tiendas), Ingka Centres (centros comerciales) e Ingka Investments (inversiones estratégicas). Ahora, el gaditano está listo para liderar la compañía en su conjunto y de paso, hacer historia.

Un relevo con mucho peso simbólico

Que un español esté al frente de la mayor parte del negocio IKEA tiene un fuerte valor simbólico. Representa una apertura, una nueva etapa en la que el liderazgo ya no se concentra solo en perfiles nórdicos, sino que reconoce la experiencia y la aportación global del talento que lleva años construyendo desde dentro. Y también lanza un mensaje claro: no importa tanto el origen como el recorrido.

El presidente del consejo de supervisión de Ingka Holding lo ha dejado claro: Juvencio Maeztu tiene una «amplia experiencia en IKEA y el negocio retail», y su forma de liderar encaja con los retos que tiene por delante la empresa. Porque el escenario no es fácil. La compañía afronta un contexto de inflación, cambios de hábitos de consumo, incertidumbre geopolítica y presión por mantener precios bajos sin perder rentabilidad. Es justo ahí donde Maeztu tendrá que demostrar su capacidad de mantener el equilibrio.

Compromiso con la esencia de IKEA

En sus primeras palabras tras el anuncio oficial, Maeztu ha hablado de continuidad, de compromiso y de futuro compartido. Se ha mostrado agradecido por la confianza recibida, y ha asegurado que se siente orgulloso de «avanzar sobre el camino que Jesper, y otros antes que él, han abierto».

También ha querido dejar claro que su objetivo es «amplificar la esencia de IKEA», con especial énfasis en algo que para él no es negociable: la asequibilidad. Según sus propias palabras, ofrecer precios bajos no es sólo una idea de negocio, sino una de las principales responsabilidades sociales de la compañía.

La nueva cara del gigante sueco

Desde noviembre, será su firma la que encabece las decisiones más importantes de Ingka Group, el mayor distribuidor de IKEA, con presencia en 31 mercados y responsable de aproximadamente el 90 % de las ventas de la marca a nivel global. Bajo su dirección, el grupo seguirá operando los canales de venta a través de franquicias con IKEA Systems y gestionando sus tres grandes áreas: Retail, Centres e Investments.

Por ahora, Jesper Brodin continuará ligado a la compañía hasta febrero de 2026, momento en el que pasará a colaborar como asesor senior en la Fundación IKEA. Y a partir de ahí, todas las miradas estarán puestas en cómo Maeztu afronta este nuevo capítulo. Porque, aunque tal vez no se haya hablado demasiado de ello, lo que acaba de pasar es mucho más que un relevo: es una señal de cambio y todo un logro para un español dentro de una de las empresas o compañías más grandes del mundo.