Un español emigra a Perú y desmiente todos los prejuicios: «La economía me permite hacer más»

Perú es uno de los países con mayor riqueza cultural de Hispanoamérica, pero también es una de las zonas más pobres. Eso ha provocado que pocos españoles se lo planteen como un destino para emigrar.

Cuando nos planteamos cambiar de país, lo hacemos pensando en mejorar nuestra situación económica, por lo que solemos elegir como destino a países muy ricos.

Por desgracia, Perú sufre bastante pobreza y no es el país más seguro del mundo. Sin embargo, sí que es una opción a considerar para determinadas personas.

Así lo ha demostrado Dani Bonilla (en redes sociales @danibonitok) al explicar todas las razones que lo empujaron a cambiar España por Lima y por qué muchos prejuicios sobre los peruanos son falsos.

Un español desmiente todos los prejuicios de Perú

Dani Bonilla lleva un tiempo viviendo en Lima y ha decidido explicar sus razones. Por ejemplo, defendió su riqueza natural: «Es uno de los países con mayor diversidad del planeta. Tiene costa, mar, sierra… Y a mí que me encanta viajar tener tantas opciones es increíble».

Además, Bonilla también consideró muy importante el clima de Lima, ya que le permite hacer actividades al aire libre durante todo el año. El español directamente lo compara con el frío de Madrid en invierno.

Pese a los altos índices de criminalidad, el carácter de los peruanos es otro punto positivo que ha destacado: «En mi experiencia he conocido a gente muy positiva. La ciudad me ha brindado buenas oportunidades y ha hecho que me quede».

Porque, pese a la pobreza generalizada en el país, el coste de la vida ha sido otro factor importante para disfrutar de Lima: «Sigue siendo una ciudad cara en comparación con Hispanoamérica, pero en comparación con Europa me permite hacer muchas más cosas».

Por último, Bonilla destacó la gran cantidad de planes que pueden hacerse en Lima porque «nadie se aburre». Según el español, en cualquier momento puedes disfrutar de una fiesta o lo que te apetezca.

Un español habla bien de Lima y los peruanos le llevan la contraria

Pese a que Perú sí que puede ofrecer oportunidades laborales llamativas a los españoles y un menor coste de vida que en Europa, hay otros factores que debes tener en cuenta.

Por ejemplo, tus derechos laborales van a verse disminuidos y cobrarás un salario muy inferior. Además, uno de los aspectos más negativos de Perú es su sistema de transporte así que tendrás serias dificultades para llegar al trabajo.

Pero, sin duda, el gran problema que te vas a encontrar si te mudas a Perú es la seguridad. «Seguro que vives en un buen distrito, pero si vas a Comas no sé si dirías lo mismo», le recordaban en comentarios.

Hay barrios en las afueras de Lima que pueden ser muy inseguros, especialmente de noche. Además, directamente hay ciertas zonas que se consideran de alto riesgo por la cantidad de robos y asaltos.

Otra usuaria resumía de esta manera los problemas con los que te puedes topar si emigras a Perú: «Si un país no te da seguridad, nada tiene sentido. Valoren más su seguridad personal».