España se descuelga de Europa: la confianza económica cae en agosto a mínimos de un año mientras la UE mejora

El indicador de sentimiento económico (ESI) de España ha retrocedido en agosto hasta los 102,1 puntos desde los 104,3 del mes anterior, según el dato elaborado por la Comisión Europea, que cae a su nivel más bajo desde agosto de 2025.

El retroceso de 2,2 puntos del indicador de España en el mes de agosto es el más intenso entre las principales economías de la UE, ya que el ESI mejoró en Francia (+2,3 puntos), Alemania (+1,3) e Italia (+0,8), mientras que se mantuvo prácticamente estable en Países Bajos (-0,1), y disminuyó en Polonia (-0,5).

Mientras que en el conjunto de la Unión Europea (UE), el indicador de confianza económica de agosto se ha situado en 98,2 puntos, frente a los 97,2 del mes pasado, su mejor lectura desde febrero, mientras que en la zona euro ha repuntado a 98,4 enteros desde los 97,1 de julio, alcanzando así su nivel más alto desde el paasado mes de enero.

De esta forma, la evolución del ESI de la zona euro en agosto refleja el menor pesimismo en la industria, así como en el sector minorista, los consumidores y la construcción, además de una mejora del optimismo en el sector servicios.

La confianza en España pierde fuerza y vuelve a niveles de hace un año

Por tanto, el comportamiento de España resulta especialmente llamativo al producirse en sentido contrario a esta tendencia comunitaria. Mientras el sentimiento económico europeo recupera posiciones y alcanza sus mejores registros de los últimos meses, la confianza en España pierde fuerza y vuelve a niveles que no se observaban desde hace un año.

El ESI es un indicador compuesto elaborado por la Comisión Europea a partir de encuestas realizadas a empresas y consumidores de distintos sectores de la economía. Su evolución permite anticipar cambios en la percepción sobre la actividad económica, al recoger las expectativas y valoración de los agentes sobre la situación actual y futura.

En este sentido, el dato de agosto apunta a una pérdida de confianza relativa de la economía española frente a sus principales socios europeos, en un momento en el que el sentimiento económico del conjunto de la UE y de la zona euro muestra una trayectoria de recuperación.