Naturgy, a través de su distribuidora de electricidad UFD, invertirá un mínimo de 1.218 millones de euros en tres años, hasta 2029, para «reforzar y digitalizar» su red eléctrica en España, según ha indicado en un comunicado este lunes.

Estas inversiones serán «fundamentales» para seguir mejorando el servicio que ofrece a sus casi cuatro millones de clientes e incrementar la capacidad de su red para dar entrada a nueva demanda.

Este volumen de inversión se mantiene en el nivel máximo dentro de los límites establecidos por el regulador y podría aumentar con la próxima aprobación del Real Decreto que regula los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.

Innovación y nuevas tecnologías

Las actuaciones previstas en este periodo se destinarán principalmente a innovación y aplicación de nuevas tecnologías vinculadas con la telemedida y la sensorización, así como al robustecimiento de las infraestructuras a través de la construcción de nuevas líneas y subestaciones, o la renovación y modernización de instalaciones ya existentes.

Las inversiones se enmarcan, según ha explicado la energética, dentro de su «ambición para impulsar la transición energética a través de la inversión en redes y energías renovables y la mejora continua de sus operaciones con la progresiva digitalización y automatización de sus procesos».

En 2026, por ejemplo, la compañía destinará esta inversión a proyectos de supervisión avanzada en baja tensión, actuaciones en media y alta tensión, ciberseguridad y gestión avanzada de activos, entre otros.

Reparto por territorios

La inversión en el periodo se repartirá entre todos los territorios en los que UFD está presente: Galicia, donde UFD es el principal distribuidor eléctrico, con una partida de 519 millones de euros entre 2026 y 2029; Castilla-La Mancha (337 millones), la Comunidad de Madrid (217 millones) y Castilla y León (145 millones).

«Estas inversiones permitirán a UFD seguir incrementando la calidad del suministro eléctrico en su red», ha asegurado la compañía, añadiendo que ha logrado mejorar un 11% el servicio ofrecido a sus clientes respecto al nivel de hace cinco años, medido a través del tiempo de interrupción equivalente a la potencia instalada (Tiepi). Este indicador se situó en 31,9 minutos al cierre de 2025.

La directora de redes electricidad España en Naturgy, Mónica Puente, ha destacado que «los elevados volúmenes de inversión de los últimos años han permitido que la fiabilidad del servicio alcance el 99,99%».

«Invertimos en optimizar el uso de la red, ampliar capacidad y garantizar la resiliencia, y lo haremos hasta el límite que establece el regulador, para avanzar en digitalización y fortalecer nuestra infraestructura ante eventos extraordinarios o fenómenos meteorológicos adversos, situaciones cada vez más frecuentes en las que se demuestra la profesionalidad de nuestro equipo humano y el de las empresas colaboradoras», ha incidido.

En este sentido, Naturgy ha explicado que las redes de distribución eléctrica juegan un papel «estratégico y vertebrador» para impulsar la transición energética, garantizando el suministro eléctrico y apoyando la cada vez mayor integración de generación renovable y el desarrollo de nuevos servicios para avanzar en los objetivos de descarbonización.

«Este rol exige importantes inversiones para la modernización de la infraestructura existente, así como la ampliación de su capacidad para conectar nueva demanda doméstica e industrial, entre la que destacan por ejemplo centros de datos o nuevos desarrollos urbanísticos», ha apuntado.