Este periódico se hizo eco el pasado viernes de que varios de los expedientes sancionadores remitidos a las entidades señaladas por la CNMC ni siquiera guardan relación con el cero eléctrico sufrido por el país hace ya un año.

En conversación con este medio, varias energéticas destacaron que el regulador había usado «datos de 2023 para encubrir a la compañía de Beatriz Corredor».

En sus escritos, Competencia habría señalado a Endesa, Naturgy, Repsol, Grupo Gunvor e Iberdrola por «indicios de infracción» durante el apagón teniendo en cuenta hechos de hasta dos años antes de que se produjera el cero eléctrico.

En el caso de varios de los gigantes energéticos, por ejemplo, el organismo presidido por Cani Fernández llega a poner en el punto de mira centrales que no llegaron a registrar problema alguno durante la jornada del apagón.

Fuentes del sector apuntaban que los comunicados cayeron por sorpresa en las compañías, entre otras razones, porque Competencia no había solicitado informes específicos de su actividad durante los dos años a que ahora sí hace referencia en los escritos.

De hecho, coincidían en su mayoría en que la CNMC utilizó sus nombres para no poner únicamente en el disparadero de la opinión pública a la empresa liderada por Corredor: «Está fabricado para no señalar sólo a Red Eléctrica (Redeia)», aseguraron.

Cabe recordar que Redeia se ha llevado la única infracción considerada «muy grave» por el regulador por «programar un mal mix energético con perjuicio al sistema».

Más tiempo para Red Eléctrica

En el listado de los citados aparecen también la presidenta de Redeia (matriz de Red Eléctrica Española), Beatriz Corredor; la directora general de Operación de Red Eléctrica, Concepción Sánchez Pérez; el consejero delegado de Iberdrola, Pedro Azagra; el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, o la directora de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Rocío Prieto, entre otros.

Sin embargo, por el momento Corredor se ha librado de declarar y contará con algo más de tiempo que Endesa, Naturgy e Iberdrola para plantear su versión de lo sucedido en el apagón frente a la Cámara Baja.

Lo mismo ocurre con la directora de Energía del regulador que, por otra parte, ha sido la única firmante de los escritos remitidos a las energéticas y no el pleno de la CNMC como suele ser habitual.

Las sesiones serán en formato interrogatorio y los grupos dispondrán de 20 minutos cada uno para formular sus preguntas al compareciente. Sólo en el caso de que los comparecientes sean de tipo académico o expertos independientes el formato cambiará y será expositivo. En ese caso, el compareciente contará con hasta 20 minutos de intervención inicial y los grupos, con 10 minutos.

Al término de esta primera ronda, la comisión de investigación volverá a reunirse para decidir el nombre de los siguientes comparecientes a los que llamarán a declarar para aclarar qué sucedió el día del apagón.