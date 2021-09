Endesa ha puesto en marcha un plan especial de medidas urgentes para ayudar a la población de La Palma ante las graves consecuencias económicas y sociales ocasionadas por la erupción volcánica, y entre ellas, ofrecerá pagos personalizados en las facturas, u ofertas especiales.

La compañía ha explicado que con el fin de ayudar a mitigar el impacto que esta catástrofe tendrá en los hogares de La Palma, todos los clientes de Endesa en la isla podrán solicitar aplazamientos o fraccionamientos del pago de las facturas. El volcán ha arrasado viviendas a su paso y, para los clientes afectados, se procederá a rescindir los contratos y se anularán las facturas desde la fecha en la que se desencadenó el fenómeno.

Endesa también ha creado una solución específica para los ciudadanos de la isla que lo soliciten con un descuento del 50% en los términos de energía y potencia. Por otro lado, para y reforzar la atención a los clientes solucionando las dudas o problemas de la población, Endesa habilitará un nuevo punto de atención presencial en El Paso (C/ Tanausú,8) que, al igual que el Punto de Servicio de Los Llanos (C/ Dr. José González Sobaco, esq. C/ Ángel), tendrá un horario de apertura ampliado, desde las 8 hasta las 18 horas.

Los clientes tienen también a su disposición el Punto de Servicio de Santa Cruz de La Palma (Avenida El Puente,35) y el refuerzo de la atención telefónica y presencial desde la Oficina Comercial de Tenerife (C/ Fomento,9).

La compañía también ha explicado que, a través de su filial de redes e-Distribución, ha ampliado el operativo desplegado en La Palma para garantizar la continuidad del suministro eléctrico. Ha reforzado la dotación de material y personal con recursos movilizados tanto desde la Península como desde el resto de islas del Archipiélago, extremando las provisiones de componentes de la red, maquinaria e instrumental para asegurar así la actuación más rápida en caso de afectación al suministro.