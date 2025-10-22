Endesa lanza un buscador de teléfonos en su web para ayudar a sus clientes a identificar llamadas fraudulentas

Endesa ha detectado un alarmante incremento de prácticas fraudulentas en el mercado, que están provocando la baja de clientes que éstos sean conscientes. Estas actuaciones, que afectan tanto a clientes domésticos como a pequeñas empresas, suponen una grave vulneración de los derechos de los consumidores y distorsionan el correcto funcionamiento del mercado eléctrico.

Por ello, la compañía ha puesto en marcha una batería de acciones informativas para ayudar a sus clientes y la más reciente es una nueva herramienta digital en su página web que permite a los clientes comprobar si el número desde el que han recibido una llamada está autorizado por Endesa Energía. El objetivo es claro: proteger a los usuarios frente a estafas telefónicas y prácticas comerciales abusivas que suplantan la identidad de la compañía.

Este buscador, disponible en la sección “Comprueba quién te ha llamado”, se enmarca en la estrategia de Endesa para reforzar la seguridad y confianza de sus clientes, en un contexto de creciente actividad fraudulenta por parte de falsas asesorías energéticas y comercializadoras.

Suplantaciones, amenazas y engaños

Entre las malas prácticas detectadas destacan: