Alerta para la banca mediana: los bajos tipos agotan el negocio minorista en España

La industria de la gestión de activos cree que la banca española tiene un problema: no gana dinero con su margen financiero. Este es el motivo de los desplomes bursátiles de Caixabank, Sabadell, Bankia y Bankinter.

¿Qué le pasa a Sabadell y Caixabank en bolsa? ¿Por qué han perdido un 10% de su cotización en dos días? ¿Qué le ocurre a Bankia y Bankinter? ¿Cuál es el motivo de que les estén acompañando en las caídas? Unos y otros han presentado resultados aparentemente buenos. Todos han tenido beneficiso en 2018, algunos notables como Caixabank. Entonces, ¿por qué caen en Bolsa como si no hubiera sido así?

“La industria de gestión de activos cree que los bancos españoles no ganan dinero en el margen financiero. Y no es que no tengan beneficios sino que su ROE no es satisfactorio, o su rentabilidad por los activos que tienen. El retraso de una subida de tipos de interés les daña. Sólo se libran de los derrumbes Santander y BBVA, porque se mueven en otras zonas monetarias”, cuenta a este periódico Francisco Concepción, profesor de MBA de la Universidad Europea de Canarias y experto en asesoramiento financiero y servicios de inversión (EAFI).

El margen financiero, primer apartado del negocio de una entidad bancaria, no está dando grandes beneficios

Concepción recuerda que “hay tres grandes áreas en la cuenta de resultados de un banco. En la parte de arriba, la principal, tiene que estar el margen financiero (el tipo de interés al que coge dinero -depósitos- en comparación con el tipo al que lo presta -hipotecas y otros préstamos-). Luego hay un segundo bloque, que es wealth management, gestión de activos, etc. Y un tercer bloque son las comisiones de prestación de servicio. El primer apartado debe ser sin lugar a dudas el mayor, que es el propio negocio de una entidad bancaria”. Y este segmento en España, aquel donde juega principalmente la banca minorista, no está dando grandes beneficios.

Ya lo señalaba la asociación Adicae el pasado viernes con bastante acierto: sin las comisiones, la banca española tendría otros resultados. Sabadell arrojaría pérdidas de 1.000 millones de euros sin los 1.335 millones ingresados por comisiones, mientras que para Caixabank esta partida (2.583 millones) supuso más del 60% tanto de sus costes recurrentes como de su margen de explotación. OKDIARIO ya informó el pasado viernes de que el beneficio de Caixabank se producía principalmente por comisiones y participadas, ambas alejadas del negocio core, que es el margen financiero.

Visibilidad oscura del negocio

Así como la gestora de valores Diaphanum anunciaba hace unas semanas que en tres años no estaría en el sector bancario español debido a las dificultades que tienen para su negocio -regulatorias, de tipos, de competencia, reputacionales-, desde Renta 4 se mantiene un punto de vista parecido que manifiesta Pablo Fernández de Mosteyrín, analista de la gestora: “En nuestra cartera ‘5 grandes’ tenemos a Caixabank y estamos pensando si deshacer la posición y venderla, pero el castigo de estos días creemos que está siendo desmesurado porque lo peor que ha tenido han sido unas partidas extraordinarias. Debería volver poco a poco a cotizar con los fundamentales que tiene”.

“Los analistas han visto cómo los bancos son dependientes de las comisiones para ganar dinero y no les ha gustado”, dice Francisco Concepción, profesor de la Universidad Europea

Sin embargo, Fernández confirma que estamos en un negocio “que se puede ver más afectado por las tecnologías que vienen. Tienen mucha competencia, un riesgo de reputación muy fuerte y los tipos no ayudan. La regulación les está dañando porque tienen que recapitalizar una y otra vez”. Los que están principalmente en la zona euro, como es el caso de Caixabank, Sabadell (que tiene también riesgo en Reino Unido), Bankia, que sólo está en España, o Bankinter, que está en España, Portugal e Irlanda, son los que más difícil tienen crecer”.

“Penalizadas por todos lados”

El tipo de depósito del Banco Central Europeo penaliza a las entidades financieras por tener saldo sin usar. “Esto hace que se vean castigadas por ambos lados” -asegura Concepción- “si no usan los recursos les penaliza la política monetaria y donde usan los recursos lo hacen en términos de rentabilidad muy escasa. La visibilidad de su negocio es muy oscura y a corto plazo no se ve un catalizador que cambie el programa. Cuando los analistas han visto como son dependientes de las comisiones para ganar dinero no les ha gustado”.

“El problema es que la relación entre beneficio y recursos es muy baja, y las entidades están siendo castigadas por el entorno regulatorio y de tipos”

Y alerta de caídas que se pueden seguir produciendo: “Que Sabadell esté en mínimos históricos no significa que esté barato. A lo mejor su nicho va menguando y su cotización sigue cayendo”, asegura. Con respecto a Caixabank, “ha ganado casi 2.000 millones, está muy bien capitalizada pero la relación entre su beneficio y sus recursos es muy baja, cuando inviertes hay alternativas en el mercado más rentables. Y los inversores están vendiendo sus posiciones en entidades bancarias”. Bankia y Bankinter no se encuentran en mejor posición y también acumulan caídas.

La competencia hipotecaria

Por si fuera poco la competencia en el mercado hipotecario está siendo grande y erosiona los márgenes, siendo una de las grandes apuestas para Caixabank, Sabadell, Bankia y Bankinter. Laura Martínez, experta financiera en iAhorro, aporta otra clave que es la “guerra hipotecaria. Con la inminencia de la aprobación de la ley hipotecaria está aumentando la presión en las entidades por captar clientes y una vez que se apruebe puede aumentar incluso más si se acaban facilitando las subrogaciones”.