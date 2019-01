Caso Bankia: la ausencia de MAFO del juicio da argumentos a todas las defensas para quitarse responsabilidad

El ex presidente de Bankia aprovecha que MAFO y los responsables de CNMV han sido sacados del procedimiento

La primera jornada del juicio del caso Bankia dejó alguna impresión clara: la estrategia de las defensas de los acusados, al menos de aquellos con cargos directivos de relevancia y que supuestamente tomaron las decisiones de la salida a bolsa de Bankia, será culpar de prácticamente todo al Banco de España presidido entonces por el gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Una estrategia que podía preverse desde el momento en que el regulador bancario, así como la CNMV, fueron sacados del procedimiento tras retirar Fiscalía Anticorrupción sus acusaciones.

No obstante, algunas acusaciones del caso Bankia consultadas por OKDIARIO han puesto en duda la veracidad de las declaraciones de Rato. “Por ejemplo, para subirse las retribuciones no contaba con el Banco de España, y tampoco hubo ninguna reunión en la que el Banco de España autorizara a Bankia a salir a bolsa. Esa reunió no se produjo”, ha dicho a este diario un portavoz de Adicae. Por su parte, desde la acusación particular 15MPaRato se ha incidido en una idea muy similar: “El mensaje de Rato es contradictorio porque no puedes decir que todo era responsabilidad del Banco de España cuando para subir las retribuciones no necesitabas su aprobación y lo hiciste”, ha indicado Simona Levi, portavoz del movimiento.

Gonzalo Postigo, presidente del sindicato de cajas CIC (Confederación Intersindical de Crédito) ha asegurado a este periódico que “nos esperábamos que se acusaría al Banco de España desde el momento en que salió del banquillo toda su cúpula. Pero este juicio nos va a servir para volver a visualizar la gestión del Banco de España por todo esto, y que de ahí se deriven responsabilidades, si no penales ya que ya no se puede, sí políticas”.

Y es que algunas acusaciones del caso Bankia que prefieren mantener el anonimato consideran que la entidad reguladora de la actividad bancaria ha salido muy beneficiada de este caso, y también algunos de sus integrantes que hoy están en la cúpula de la misma. Por ejemplo, Margarita Delgado, actual subgobernadora de la entidad reguladora, participaba en los CTC, o comités técnicos de coordinación, unos grupos de trabajo del Banco de España que tomaban decisiones importantes, según han asegurado.