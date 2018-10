La SEPI nombra a José Ramón Sempere nuevo presidente de Mercasa tras la imputación de la anterior cúpula

La anterior cúpula de la empresa pública ha sido imputada Entre sus directivos, el hermano de Ignacio González, su hermano Pablo

La Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración de Mercasa han nombrado a José Ramón Sempere presidente de la compañía.

Mercasa ha informado hoy en un comunicado de que Sempere tiene una “prolongada experiencia” de gestión en la red de Mercas, ya que fue director general de Mercalicante entre 2008 y 2015, y director general adjunto de Mercamadrid desde 2015.

En ambos casos, según ha detallado, ha impulsado proyectos de modernización y mejora en la gestión, las instalaciones y el servicio público que prestan los mercas, “con resultados empresariales y económicos positivos”.

Antes de su aprobación final, el Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) había aprobado la propuesta de nombramiento, una vez que la candidatura de Sempere había sido elevada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

La anterior cúpula, imputada

La anterior cúpula de Mercasa ha sido objeto de polémica tras ser imputada tal y como informó OK DIARIO. En el marco de la Operación Trajano, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata imputó a Álvaro Curiel, tras constatar que Mercasa Incatema pagó en Angola comisiones que suman 20 millones de euros al intermediario portugués Guilherme Taveira Pinto, quien se encuentra huido de la justicia. De esta cantidad, al menos 10 millones de euros habrían servido para sobornar al entonces presidente de Angola, José Eduardo dos Santos.

En la misma causa están imputados el ex presidente de Mercasa Eduardo Ameijide, Pablo González (hermano del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González), el ex presidente de Mercasa Incatema Miguel Ramírez y los abogados del Estado María Jesús Prieto y Arturo Cortés, quienes firmaron los contratos en los que se estipulaba el pago de comisiones a Taveira.