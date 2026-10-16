Cuerpo anuncia «reformas necesarias» en las pensiones «para que el sistema siga siendo sostenible»

El revuelo político en torno al sistema de pensiones no cesa y el Gobierno de Pedro Sánchez lejos de desacreditar la estrategia de reforma estructural anunciada por el Partido Popular estas semanas ha decidido copiar su discurso con puntos y comas y apropiárselo públicamente. Concretamente, el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reconocido en una entrevista para Onda Cero que hay «que poner en marcha las reformas necesarias para que el sistema siga siendo sostenible».

Estas fueron exactamente las palabras que pronunció hace tan solo unos días la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz en otra entrevista para un podcast. En dicha conversación, Muñoz señaló que el sistema de pensiones «va a petar» y apostó por cambiarlo de forma «valiente». Sobre si la estructura de las mismas es sostenible a largo plazo respondió: «Si tenemos un gobierno del presidente Feijóo que haga las reformas necesarias, seguro que sí».

Este viernes Muñoz ha sido preguntada de nuevo por la prensa si el sistema actual es sostenible o no y la portavoz del Grupo Popular se ha remitido precisamente a las declaraciones que ha realizado Cuerpo: «Yo creo que lo ha explicado muy bien hoy el ministro de Economía en Onda Cero, que ha explicado muchas cosas de las que yo dije el otro día», ha afirmado.

En este sentido, la portavoz también ha recalcado que para el Partido Popular las pensiones «son innegociables»: «Están garantizadas para las personas que lo están cobrando ahora. Y el Gobierno del futuro Partido Popular va a hacer que el sistema sea sostenible», ha manifestado, para añadir que esto ya lo han dicho en el PP «por activa y por pasiva».

Preocupación por absorber el ‘baby boom’

La estrategia de ambos grupos tampoco dista demasiado, según las palabras de Cuerpo, en lo que se refiere a la preocupación por toda una generación que, ahora, se va a incorporar al sistema de pensiones.

De nuevo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reconocido este viernes que «vamos a tener un incremento del gasto en pensiones en las próximas décadas, entre otras cosas, porque vamos a tener que absorber la jubilación de la generación del baby boom».

Otra vez, Cuerpo ha compartido con pocos días de diferencia el discurso pronunciado por Ester Muñoz donde también hacía alusión al problema de la pirámide española invertida y lo necesario que es hacer «las reformas necesarias» para absorber a la generación de los boomers.