Los empleados de Santa Bárbara piden iniciar el programa del tanque oruga antes del 29-N para proteger sus puestos

Los trabajadores de la fábrica de armas de Santa Bárbara, en Trubia (Asturias), reclaman al Ministerio de Defensa que dé la orden para iniciar el programa del vehículo de combate sobre cadenas (VAC) o también conocido como tanque oruga antes de las elecciones generales del 29 de noviembre para evitar que la incertidumbre sobre el futuro del contrato ponga en riesgo el empleo.

De hecho, los trabajadores de Santa Bárbara temen que, si la orden no llega antes de los comicios electorales, el proceso se retrase todavía más debido a la formación del nuevo Gobierno y a la posible revisión del contrato por parte del próximo equipo del Ministerio de Defensa. De hecho, fuentes cercanas a la situación consideran que «este escenario podría prolongar la inactividad de la fábrica durante 2027 y derivar en medidas traumáticas para los trabajadores».

Un contrato adjudicado que sigue sin arrancar

Las mismas fuentes recuerdan que el programa ya está adjudicado y que, de los siete contratos destinados al Ejército de Tierra que se abordaron en el mismo Consejo de Ministros, el VAC es el único que todavía no cuenta con autorización para comenzar su ejecución en fábrica. Por ello, insisten en que el bloqueo responde a una decisión política y que bastaría con que Defensa diera la orden para poner en marcha la producción y aportar carga de trabajo a las instalaciones asturianas de Santa Bárbara.

En consecuencia, el comité de empresa de Santa Bárbara está empezando a plantearse proponer movilizaciones y buscar el respaldo de los grupos parlamentarios de la Junta General del Principado de Asturias para llevar el problema al ámbito político. Quieren que los responsables de mantener paralizado el programa asuman el coste político de una decisión que, a su juicio, puede comprometer el empleo industrial en la región.

Defensa incumple el plazo para reactivar el tanque oruga

En concreto, el Ministerio de Defensa se había comprometido con Santa Bárbara a volver a retomar las conversaciones sobre el inicio del programa del tanque oruga o VAC (vehículo de apoyo de cadenas) en septiembre; sin embargo, ya ha finalizado el mes y desde la compañía no han recibido ninguna comunicación. De hecho, hace más de un mes y medio ya se envió por parte del comité de empresa de Santa Bárbara una solicitud al Ministerio de Defensa pidiendo explicaciones acerca de cuándo se iba a iniciar el programa, y nuevamente se envió otro requerimiento de información hace dos semanas.

De hecho, fuentes cercanas a la situación aseguran que «el Ministerio de Defensa afirmó a Santa Bárbara que comunicaría en septiembre a la empresa cuándo sería finalmente ya el inicio del programa VAC». Asimismo, en concreto, el primer comunicado fue enviado el 24 de julio, y el segundo el 11 de septiembre, en el que el comité de empresa de Santa Bárbara solicita una reunión a la ministra de Defensa, Margarita Robles, además de que esta comunicación también se envió al Gobierno de Asturias y a Adriana Lastra, vicesecretaria de Acción Política e Institucional en la Ejecutiva de la FSA-PSOE (Federación Socialista Asturiana).