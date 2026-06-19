El retraso del nuevo tanque oruga deja en el aire 2.000 millones de Defensa e inquieta a la plantilla de Santa Bárbara

El programa del Vehículo de Apoyo de Cadenas (VAC), también conocido como el nuevo tanque oruga del Ejército de Tierra español fue adjudicado al consorcio industrial de Tess Defense formado por varias compañías: Indra, Santa Bárbara Sistemas, SAPA y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Sin embargo, se ha aplazado por segunda vez la toma de decisión de la fecha de inicio de este programa hasta septiembre. «Este aplazamiento cada vez se alarga más, por lo que esta situación inquieta a los trabajadores de la compañía Santa Bárbara porque este es el único contrato que tienen ahora mismo con el Ejército español», indican a OKDIARIO fuentes sindicales.

Por tanto, estas circunstancias aumentan la tensión entre los trabajadores de Santa Bárbara, sobre todo, después de que el Ministerio de Defensa haya cancelado a la compañía los contratos de mantenimiento de los carros de combate Leopard y de los obuses SIAC (Sistema Integrado de Artillería de Campaña), ya que esta decisión va a costar la pérdida de 90 puestos de trabajo en la fábrica de Alcalá de Guadaíra en Sevilla.

El hecho de cancelar estos dos contratos también tuvo un impacto directo en la fábrica de Trubia en Asturias, debido a que además «acabó con el programa para la construcción de los tubos de los Leopard que se producían en esta fábrica, y cuya fabricación estaba vinculada a estos dos programas de mantenimiento cancelados», sostienen.

En consecuencia, los trabajadores de Santa Bárbara «temen que con el programa VAC, que ya se ha aplazado varias veces, ocurra lo mismo que con los dos programas de mantenimiento y que finalmente se acabe cancelando también».

Por otro lado, las mismas fuentes señalan que «si este programa del Vehículo de Apoyo de Cadenas (VAC) no llega a salir adelante en enero, que es la fecha en la que se esperaba, a partir de 2026 estarían en juego entre 100 y 200 puestos de trabajos en la fábrica de Santa Bárbara en Trubia (Asturias), debido a que esa parte de la plantilla se iba a dedicar a ejecutar este programa».

De igual forma, el programa VAC supone un aporte de 2.000 millones de euros para todo el consorcio industrial de TESS Defence, lo que ahora deja en vilo el dinero que iban a percibir por ello todas estas empresas.

En el caso del VAC, «Santa Bárbara se encargaría de fabricar el vehículo, todo lo que sería la barcaza soldada junto a gran parte de los componentes interiores, mientras que la elaboración de la electrónica pertenecería a Indra. Por su parte, SAPA se encargaría del motor y la transmisión, mientras que la torre la harían desde Escribano Mechanical & Engineering (EM&E)», apuntan las fuentes.

Así, al ser el VAC el único contrato del Ejército español que se le ha adjudicado a Santa Bárbara, «supone muchas horas de trabajo y de carga de trabajo, que son fundamentales para mantener el empleo», defienden.

En riesgo 90 empleados de Santa Bárbara

Como hemos destacado anteriormente, el fin de los contratos de mantenimiento de los carros de combate Leopard y de los obuses SIAC (Sistema Integrado de Artillería de Campaña) que realizaba Santa Bárbara para el Ministerio de Defensa pone en riesgo 90 empleos en la compañía hasta finales de este año. Sin embargo, fuentes conocedoras de la situación aseguran a OKDIARIO que «al haberse terminado estos contratos antes de la fecha estimada, esto pone en peligro unos 90 puestos de trabajo en Santa Bárbara hasta final de año, pero que podrían ser aún más cuando empiece el 2027». De igual forma, cuando se han pedido explicaciones al Ministerio de Defensa por el cese de estos contratos «no ha habido respuesta de ningún tipo, ni apertura a la negociación ni nada», afirman.

Asimismo, ante estos despidos, los trabajadores no piensan quedarse de brazos cruzados ante esta decisión del Ministerio de Margarita Robles que pone en peligro sus puestos de trabajo, por ello, fuentes sindicales indican a OKDIARIO que «los trabajadores de Santa Bárbara preparan movilizaciones contra el Ministerio de Defensa que van a comenzar en un periodo corto de tiempo».