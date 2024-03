Los empeños: una oportunidad más que una necesidad

No tienen que ser el último recurso. Los empeños han adquirido connotaciones negativas a lo largo de su vida histórica, pero lo cierto es que son una alternativa tan válida como cualquier otra cuando se necesita liquidez por el motivo que sea. Muchas veces se asocian con situaciones de tipo penoso, pero por simple desconocimiento. Cada vez es más frecuente encontrar a personas de todo tipo que recurren a ellos en determinadas situaciones.

En el momento actual vivimos una economía fluctuante, lo que hace que las situaciones financieras de las familias pasen por momentos de altos y bajos. Un imprevisto en el momento equivocado puede alterar las finanzas de cualquier persona. En estos casos, los empeños se alzan como una oportunidad para aquellos que buscan efectivo más allá de lo tradicional.

¿Qué ventajas tienen los empeños?

Para desterrar la mala imagen que muchas personas tienen en su mente al hablar de empeños se pueden citar algunos de los beneficios que ofrecen este tipo de prácticas. Por ejemplo, su accesibilidad. Esta es una ventaja muy importante, ya que se eliminan los tediosos procesos que conllevan otros modelos más clásicos para la obtención de dinero. De manera casi inmediata se puede acceder al efectivo.

También hay que citar la flexibilidad en la transacción como punto a favor de los empeños. Es decir, no se requiere un fin exclusivo al que dedicar el dinero, como sucede con algunos productos financieros. La persona puede destinarlo a lo que considere. Esto es muy útil en caso de que aparezca una emergencia médica, un viaje con el que no se contaba y que no se puede evitar o algún tipo de avería en el hogar. Situaciones a las que cualquier persona se puede enfrentar en un momento dado.

La opción de la venta recuperable

Visto lo visto, queda claro que recurrir a los empeños puede ser una buena opción en determinados casos. Suponen una alternativa perfecta para monetizar activos de los que se dispone y sin la necesidad de venderlos de forma permanente. Y, además, con nuevas variables. Entra en juego aquí la conocida como venta recuperable.

Este concepto que ofrecen algunas entidades como Cash Converters, los pioneros en ofrecer esta alternativa, consiste en obtener dinero vendiendo los artículos de valor que se quieran pero sin perderlos. Se pueden recuperar en un plazo acordado según las que sean las necesidades de cada persona. De esta forma, se brinda la seguridad de que se va a poder disponer de nuevo del producto.

Incluso hay la posibilidad de hacer renovaciones en las ventas recuperables. En algunos lugares como Cash Converters se puede hacer desde la tienda más cercana o, incluso, realizarlo de forma online, siendo la única empresa del mercado que ofrece esta posibilidad. Con esta flexibilidad, se busca ofrecer más facilidades al usuario y que se sienta más seguro con esta transacción. Una forma que deja clara la evolución del mundo de los empeños para adaptarse a las necesidades financieras de los consumidores.