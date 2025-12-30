El IBEX 35 mantiene sus valores en mediodía, situándose en 17.283,40 puntos este martes 30 de diciembre de 2025, habiendo alcanzado su máximo histórico.

En media sesión, el IBEX oscila entre un precio mínimo de 17.161,40 y un máximo de 17.300,40, lo que indica un rango moderado. Además, se ha registrado un volumen total negociado de 107,86 millones, lo que refleja una fuerte actividad en el mercado.

El IBEX 35 avanza un 0,73% en la semana y se revaloriza un 46,32% en lo que va de año.

De este modo, el índice acumula dos jornadas consecutivas en positivo y mantiene el tono positivo que caracteriza el tramo final del mes.

Empresas del IBEX

En el grupo de los valores más altos del día del selectivo madrileño, Acerinox resaltó con un incremento del 3,96 %, impulsado por unos beneficios netos de 224946.0 y una rentabilidad por dividendo del 0,05 % que la posicionan entre las preferencias del mercado.

Cellnex Telecom y ArcelorMittal también sobresalieron en positivo —con subidas del 2,31 % y 1,54 %, respectivamente—. Entre otros valores que completaron el grupo alcista, Colonial (Inmobiliaria) y Solaria Energía y Medio Ambiente lograron avances más moderados, pero consolidan un comportamiento positivo dentro del selectivo.

En el lado opuesto, IAG (International Airlines Group) (-1,23 %), Grifols (-0,64 %) y Aena (-0,46 %) registraron descensos, tras las últimas sesiones. Puig Brands (-0,4 %) y Redeia Corporación (-0,13 %) completaron la lista de los valores en negativo.

Se te proporciona a continuación una frase a la que tienes que realizar las siguientes modificaciones: -Expresa los valores de net income en millones (expresa el número con puntos para los millares). -Realiza un cálculo de media entre 0.0234 y 0.0022 y expresalo en porcentaje en el punto 12, indicando los decimales con comas. Aquí tienes la frase: «Entre las compañías con mayor peso en el índice, Inditex y Redeia Corporación destacaron por sus beneficios netos, de 5.866,13 millones y 368,44 millones de euros, respectivamente y rentabilidades por dividendo próximas al 12,80%, lo que apoya su atractivo para los inversores.»

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas marcaban movimientos mixtos en la jornada, con el DAX de Fráncfort cediendo un 0,42%, el CAC de París retrocediendo un 0,15%, mientras que el FTSE de Londres se mantenía estable y el MIB de Milán se elevaba un 0,20%.

En el mercado de divisas, el euro se colocaba en 1,1774 frente al dólar, con una ligera variación a la baja del 0,02%. Por su parte, el bitcoin se impulsaba un 0,04% hasta los 87.804,19 dólares. La onza de oro troy se cotizaba en 4.396,20 dólares, con un incremento del 0,25%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, se aprecia un -2,57% y se sitúa en los 61,71 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, se encarece un 0,83% hasta los 58,07 dólares.