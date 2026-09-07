Economista y profesor de la UAM: «Marruecos no debería poder amenazar la prosperidad de Ceuta»

Óscar Vara, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y profesor contratado doctor de la Universidad Autónoma de Madrid, ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que ha opinado sobre la invasión de Ceuta y ha propuesto una estrategia que tendría que ser llevada a cabo para que esta zona de España no sufra las consecuencias económicas y sociales de un ataque de Marruecos: la insularización estratégica de Ceuta. Consulta en este artículo todo lo que ha dicho este experto sobre esta innovadora idea que solucionaría los problemas de Ceuta.

Un mes después de la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes marroquíes, la ciudad de Ceuta sigue siendo víctima de la invasión mientras el Gobierno sigue sin dar una solución ante las mayores crisis migratorias que se recuerdan en nuestro país. A día de hoy, miles de inmigrantes siguen en las calles de la ciudad española mientras se sigue sucediendo una crisis política, judicial, social y económica que parece que va para largo. Mientras tanto, Pedro Sánchez y su Gobierno siguen mirando a otro lado mientras los ceutíes sufren las consecuencias en el día a día por la inseguridad que ha despertado esta invasión.

Óscar Vara, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y profesor contratado doctor de la Universidad Autónoma de Madrid, ha publicado un vídeo en su página oficial de YouTube en el que ha propuesto una solución para que Ceuta y España no dependan de los ataques de ira de Marruecos, que a día de hoy tienen la posibilidad de provocar a su país vecino en una crisis sin precedentes solo invadiendo la frontera en el Tarajal. Este experto en economía ha puesto una idea encima de la mesa: la insularización estratégica de Ceuta.

Un experto opina sobre la invasión de Ceuta por parte de Marruecos

El verdadero problema de Ceuta no es solamente la inmigración irregular, la frontera o una eventual crisis diplomática con Rabat. El problema estratégico es que Marruecos dispone de diferentes palancas capaces de generar costes a España: puede dificultar el funcionamiento de la frontera, reducir la cooperación migratoria, condicionar determinados intercambios económicos o permitir un aumento repentino de la presión sobre la ciudad», cuenta en su canal de YouTube.

«En este vídeo propongo una estrategia diferente: la insularización estratégica de Ceuta», dice sobre la idea para que la ciudad «pueda continuar funcionando» y para ello el objetivo es «hacer una isla de Ceuta». «NO convertirla en una isla geográfica, sino conseguir que económicamente, logísticamente y energéticamente pueda funcionar como una isla», cuenta en su vídeo que cuenta con miles de reproducciones.

«Eso implicaría reforzar radicalmente sus conexiones con la península, reducir su dependencia económica de la frontera marroquí, garantizar el abastecimiento de energía y agua, mantener reservas estratégicas, mejorar las comunicaciones marítimas y aéreas y disponer de redundancia en las infraestructuras críticas», explica.

Para ello, deja claro que España tendría que disponer de la capacidad de poder detectar las concentraciones de personas y reforzar la frontera mediante sistemas de vigilancia para «registrar, identificar y procesar administrativamente a miles de personas durante una eventual crisis».

La cuestión fundamental no es conseguir que Marruecos sea incapaz de ejercer presión sobre Ceuta. La geografía hace imposible eliminar completamente esa capacidad. El verdadero objetivo estratégico debe ser otro», dice a la vez que señala los puntos en los que tendría que trabajar el Gobierno para poder evitar una crisis de tal estilo.