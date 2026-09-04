Delito de lesa patria y lesa humanidad contra Ceuta, avalado por el presidente del Gobierno en el Congreso

Un delito de lesa patria y lesa humanidad contra Ceuta y todos los españoles, cometido flagrantemente en el Congreso y en la radio, por el presidente del Gobierno.

¿Cómo es posible tener un presidente del Gobierno que ayer ante el Congreso miente solemnemente y ratifica voluntariamente su alta traición a España y no tengamos capacidad de que pueda dimitir de inmediato al tiempo de ser llamado por la justicia en una situación tan extraordinaria como en la que estamos de ataque e invasión a España a través de la frontera de Ceuta?

¿Cómo es posible escuchar a un presidente del Gobierno hablar de derechos humanos cuando en mes y cinco días no ha sido capaz de pedir responsabilidad a Marruecos por los al menos 150 muertos que se produjeron al cruzar la frontera los marroquíes y los al menos 82 muertos que están en el antiguo hospital militar esperando ser repatriados y no escuchamos nada de ello a nadie y tampoco exigiendo el presidente del Gobierno que Marruecos los repatríe de una vez? ¿Cómo es posible no escucharle nada, ni a él ni a su gobierno ni a sus socios, de las violaciones que se están produciendo diariamente?

¿Cómo es posible no escuchar al presidente del Gobierno ni una palabra durante su mes de vacaciones y tampoco en el programa de radio de antes de ayer en relación al enorme problema de respeto y cumplimiento de los derechos humanos, pero de los ceutíes, del enorme problema de falta absoluta de libertad, pero de los ceutíes, del enorme problema para la juventud y niños, pero de los ceutíes, del enorme problema de salud, pero de los ceutíes, del enorme problema de inseguridad diaria, pero de los ceutíes, del enorme problema de comerciantes, empresarios, trabajadores en su trabajo diario, de cualquier persona en su responsabilidad y quehacer diario, pero lógicamente de los ceutíes, del secuestro total que padecen, de sus vacaciones y su feria truncadas?

¿Cómo es posible un presidente del Gobierno que obviamente ha conocido todo lo que se perpetraba para la invasión, ha consentido la entrada de asaltantes invasores, ha permitido su permanencia durante más de un mes y creando un decreto para al menos cuatro meses más de permanencia de los invasores… y ¡por decreto!? ¿Cuántas traiciones juntas y acumuladas del presidente del Gobierno ha declarado ayer en el parlamento y por qué? ¿Cómo es posible admitírtelo y cómo no activa -por muy bien que actuara la oposición ayer- dicha oposición todos los mecanismos de denuncia y reprobación total, pero multiplicados al infinito ante tal situación absolutamente excepcional? ¿Cómo no convocan a las presidencias de las instituciones europeas conjuntamente y de inmediato para exigirles una declaración formal en las próximas horas de recriminación y exigencia de cumplimiento del estado de derecho a quien lo ha mancillado, y lo hace a diario? ¿Cómo es posible que tarden tanto ante un personaje que se ha saltado cualquier norma y la obediencia debida se ha terminado con él, puesto que él mismo ha acabado con cualquier norma de respeto institucional y de cumplimiento de las normas éticas y formales democráticas?

¿Cómo es posible que un presidente del Gobierno, que sabedor de los informes que demuestran el porqué y cómo de la invasión, que ya conocemos así mismo los españoles, venga a decir que no son ciertos y ponga a los pies de los caballos a la policía y al CNI? ¿Es que estamos locos y somos unos irresponsables y unos malvados todos los españoles, o todo eso a la vez lo es él?

¿Cómo es posible que alguien tenga tal desfachatez y tal perversa forma de ser que hasta a los suyos y a su propia sombra quiere engañar, aunque no siendo sorpresa ya, pues solo aplica los códigos del mundo del proxenetismo, y por tanto ha de ser denunciado, pero ya mismo, en todas las instancias por ello?

España entera, en ciudades y pueblos, ha salido históricamente a la calle por Ceuta para reafirmar que Ceuta somos todos los españoles, salvo el presidente del Gobierno y sus mandados, que además lo han querido boicotear. ¿No es ello prueba absoluta de que nada tiene que ver con ideologías, sino con decencia y dignidad de cualquiera… esa que el presidente del Gobierno mancilla a diario y cometiendo ya el más grave delito de lesa patria y de lesa humanidad contra los ceutíes y el resto de españoles?