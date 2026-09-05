El Gobierno consolida la invasión: levanta 50 carpas en Ceuta con la mejor atención médica

Lejos de acometer cuanto antes la devolución de los miles de inmigrantes irregulares procedentes de Marruecos que invaden Ceuta desde los pasados 30 y 31 de julio, el Gobierno de Pedro Sánchez está apostando por destinar cada vez más recursos al levantamiento de carpas de «atención humanitaria» en la ciudad autónoma. El Ministerio de Asuntos Exteriores contribuye ahora con medio centenar.

El departamento de José Manuel Albares informó este viernes, 37 días después de la avalancha, del envío a Ceuta del «emblemático» Equipo START (Equipo Técnico Español de Respuesta Humanitaria, por sus siglas en inglés), con el objetivo de «reforzar los trabajos de filiación y atención humanitaria a las personas inmigrantes», y de «agilizar los trámites para el retorno» de aquellas que no tengan derecho a protección internacional, lo cual no significa que ese retorno vaya a ser inmediato, pues existe un gran atasco administrativo.

Conocido como los «Chalecos Rojos», el Equipo START es la unidad española de respuesta rápida a emergencias humanitarias. Impulsado en 2016 por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) del Ministerio de Exteriores, este grupo está formado en su mayoría por sanitarios voluntarios capaces de movilizarse en menos de 72 horas hacia cualquier país afectado por una crisis.

Su composición es amplia: profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud, especialistas en agua y saneamiento, personal técnico en electricidad y electrónica, así como personal logístico preparado para operar en contextos sin servicios básicos. Además, el START puede desplegar un hospital de campaña completo o versiones reducidas según las necesidades.

La Organización Mundial de la Salud lo reconoció en 2018 como equipo especializado, y forma parte de la Capacidad Europea de Respuesta a Emergencias (European Emergency Response Capacity​), coordinada por la Comisión Europea. Por ello, una parte de su financiación procede de fondos europeos. Está preparado para operar en «cualquier emergencia humanitaria en el mundo», como ocurrió recientemente tras el terremoto de Venezuela.

Durante este viernes, según Exteriores, un total de 14 camiones con materiales de esta infraestructura y los elementos para su montaje embarcaron en Algeciras (Cádiz) con destino a Ceuta. El dispositivo START de emergencias que se ha enviado incluye 10 carpas de 42 metros cuadrados y 40 carpas de 36 m² de arco inflable, lo que supone más de 1.800 metros cuadrados en total y una capacidad de atención de hasta 600 personas sobre el terreno, con autonomía total de funcionamiento en contextos humanitarios.

El ministro de Política Territorial y responsable de la Autoridad Funcional del Gobierno en Ceuta (conocida como «mando único»), Ángel Víctor Torres, manifestó que «si fuera necesario», este dispositivo atenderá «prioritariamente» a «mujeres con niñas y niños en situación de vulnerabilidad».

Estas nuevas infraestructuras, añade el Gobierno, se suman a las carpas de atención social y humanitaria ya instaladas en los espacios acotados destinados a la filiación de inmigrantes, «reforzando así la capacidad operativa y la respuesta inmediata en la zona».

La dotación START, que destaca por su capacidad de autonomía de actuación y rápida instalación, también fue utilizada durante la DANA. Ahora, se une a otros envíos del Ministerio de Defensa que «se encuentran en curso con más carpas y literas», dice el Ejecutivo.

Con las «niñas violadas»

Por su parte, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, censuró este viernes que Pedro Sánchez pidiera humanidad en su comparecencia de la víspera en el Congreso de los Diputados, mientras su Gobierno «no la muestra con las niñas violadas, las enfermeras que no pueden atender a domicilio porque tienen miedo o las familias que se tienen que recoger al anochecer».

«¿Dónde está la humanidad con los ceutíes?», se preguntó también el líder del PP en un acto del partido en Málaga. «Mi prioridad es que Ceuta recupere la normalidad, la seguridad y la prosperidad. No vamos a parar hasta lograrlo», aseguró.