La mutua de los sanitarios envía médicos a Ceuta ante el colapso de sus hospitales por la invasión migratoria

Los hospitales de Ceuta llevan semanas al límite. La llegada masiva de inmigrantes ilegales tras la invasión del pasado 30 y 31 de julio ha desbordado un sistema sanitario que ya arrastraba carencias estructurales, y ahora una mutua de profesionales sanitarios ha decidido intervenir directamente para aliviar la presión sobre el personal médico de la ciudad autónoma.

A.M.A., la Agrupación Mutual Aseguradora que da cobertura de responsabilidad civil profesional a más de 550.000 sanitarios en toda España, ha ofrecido sus medios a los colegios profesionales de Ceuta ante el sobreesfuerzo que están soportando médicos, enfermeros y demás personal sanitario de la ciudad. La iniciativa arrancó con una carta de su presidente, Luis Campos, dirigida a los colegios profesionales sanitarios ceutíes, en la que la mutua trasladaba su reconocimiento al esfuerzo que están sosteniendo estos profesionales y ponía a su disposición todos los recursos necesarios.

La respuesta no se ha hecho esperar. El Colegio de Médicos de Ceuta ya ha solicitado apoyo asistencial, y varios facultativos se encuentran de camino a la ciudad para reforzar unos hospitales que llevan un mes trabajando al límite de su capacidad. A.M.A. sigue a la espera de que el resto de colegios profesionales respondan a su ofrecimiento para ampliar aún más ese refuerzo mientras la situación lo requiera.

«Cuidar de quienes nos cuidan es la razón de ser de esta mutua desde hace más de sesenta años, y en momentos como este es cuando más sentido tiene decirlo», ha explicado Campos, en una intervención que llega en un momento en el que la crisis sanitaria en Ceuta se ha convertido en uno más de los frentes abiertos por la gestión de la crisis migratoria, junto a la saturación de los recursos de acogida y las condiciones de los agentes desplegados en la ciudad.