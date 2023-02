Economía y Hacienda incumplen las recomendaciones de AIReF en el cuarto trimestre de 2022

El Ministerio de Hacienda y Función Pública y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación se apartaron de cumplir las recomendaciones formuladas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) durante el cuarto trimestre de 2022, mientras que la gran mayoría de las comunidades autónomas cumplieron o mostraron su compromiso de cumplimiento.

El organismo que preside Cristina Herrero ha publicado este viernes el seguimiento de las recomendaciones del cuarto trimestre de 2022. En este periodo, la AIReF formuló 11 recomendaciones dirigidas a reforzar el papel de los Presupuestos Generales del Estado en el diseño de la política económica, reforzar la estabilidad presupuestaria y a dotar las cuentas públicas de una orientación a medio plazo.

Desde el punto de vista de la administración destinataria, teniendo en cuenta que una misma recomendación puede ir dirigida a más de una administración, la AIReF emitió 25 recomendaciones: 11 al Ministerio de Hacienda y Función Pública, 4 al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y 10 a las comunidades autónomas.

La AIReF formuló la recomendación de que el próximo proyecto de PGE recupere su papel central como instrumento de política fiscal y económica, y como elemento de diseño, planificación, ejecución, control y supervisión de la actividad del sector público.

Frente a esto, Hacienda señaló que los Presupuestos han sido un instrumento de política económica, presupuestaria y tributaria de apoyo a familias y empresas. La AIReF coincide en la relevancia de los PGE, pero, por ese mismo motivo, insiste en la conveniencia de solventar las carencias detectadas en su análisis.

Además, la AIReF recomendó al Ministerio que encabeza Nadia Calviño consultarle sobre el Informe de Situación de la Economía Española. El Ministerio se apartó de esta recomendación alegando que la AIReF no puede emitir este informe porque no está previsto en su ley de creación. Sin embargo, la AIReF cree que este argumento no es satisfactorio dado que la ley contempla la opción de pronunciarse mediante una ‘Opinión’.

Por otro lado, la AIReF recomendó a Hacienda definir tasas de referencia para cada administración exigentes, pero factibles. El Ministerio explicó que, en la situación actual de suspensión de reglas fiscales, había optado por tasas de referencia para el conjunto del subsector y una senda de reducción del déficit flexible. Sin embargo, la AIReF considera que unas tasas de referencia laxas no incentivan la necesaria reducción del déficit estructural. Además, cree que no resulta realista que sea una misma tasa de referencia para todas las comunidades, al ser excesivamente exigente para unas y laxa para otras.