Son muchos los productos que Mercadona ha sacado a la venta y que son su propia versión de otros muy famosos, ya sean actuales o de tiempos pasados. Hoy te contamos que Mercadona tiene el dulce de tu infancia a un precio de sólo 21 céntimos… ¡para volverse loco y comprarlo a pares!.

Muchas experiencias de nuestra infancia dejan huella en nuestra vida para siempre, ya sean personas, lugares, sucesos… y también comidas o alimentos. Seguro que más de una vez has dicho aquello de “uf, me encantaba comer eso de pequeño, qué pena que ya no lo hagan”. Pero Mercadona está al tanto y nos trae nuestra infancia de vuelta con productos como este.

El bizcocho rosa de Mercadona que te devuelve a tu infancia

Con el nombre de Bizcocho rosa Gloria Pinky’s comercializa Mercadona lo que en nuestra infancia se llamaba Pantera Rosa y que comíamos a pares siempre que teníamos ocasión. Algo a simple vista tan sencillo como un pequeño bizcocho enrollado relleno de nata y recubierto de azúcar de color rosa que es una maravilla para la vista y está riquísimo… aunque no conviene abusar.

Entre los ingredientes utilizados para elaborar el bizcocho rosa de Mercadona están la crema de nata, harina de trigo, leticina de soja y huevo, entre otros. Además, puede contener trazas de avellanas, almendras, granos de sésamo y derivados.

En lo que a información nutricional se refiere, por cada 100 gr de producto son 463 kcal (un bizcocho pesa 55 gr por lo que tendría unas 250 kcal, aproximadamente). En esos 100 gr de producto se incluyen 38 gr de azúcar, una cantidad alta pero para darte un capricho de vez en cuando no pasa nada si tus hábitos son saludables el resto del tiempo.

Ya se sabe eso de que a nadie la amarga un dulce, y si además te traslada a tu infancia como hacen los Pinky’s de Mercadona… ¡mejorq ue mejor!.