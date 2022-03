Deutsche Bank y Credit Suisse aceleran en su ofensiva para engordar su área de banca privada en España al ofrecer a los banqueros hasta el 50% de los beneficios que generen como método para atraerlos. Esta práctica no se limita a ambas entidades, sino que más bancos están optando por ella para poder fichar en un momento convulso para el sector. En el caso de las de menor tamaño el porcentaje supera el 60%, según explican fuentes del sector.

Las mismas fuentes señalan que esa remuneración se suma al salario fijo que cobrarían los banqueros – no excesivamente elevado – una vez formasen parte del equipo y aclaran que la oferta del banco alemán y la entidad suiza es sólo para las incorporaciones que lleguen como agentes y no como empleados. Para estos últimos, los porcentajes son menos elevados. Deutsche Bank y Credit Suisse han preferido no hacer comentarios.

Otras fuentes consultadas indican que este tipo de propuestas no sólo las están ofertando entidades que quieren incorporar banqueros, sino también aquellas que quieren retener el talento en un momento en el que se suceden los fichajes y las operaciones en el sector. Antes de que a mediados de febrero Banca March comprase la rama de actividad high net worth y very high net worth de BNP Paribas, tuvo lugar, a finales del pasado octubre, la adquisición de la banca privada española de UBS por parte de Singular Bank. Sus plantillas son ahora de las más cotizadas.

Aunque en ciertos casos algunos profesionales también han salido de ellas el trasvase de banqueros se produce hacia bancos extranjeros, como J. Safra Sarasin, Rothschild y las propias Credit Suisse y Deutsche Bank, que pretenden afianzar su negocio en España, para lo que estarían ofreciendo el mencionado trato.

En 2021, la entidad germana fichó a 27 banqueros de diferentes bancos españoles e internacionales y en la actualidad sigue incorporando personal a su área de banca privada en España, una tendencia que se mantiene tras el nombramiento de Íñigo Martos como consejero delegado de la filial española, quien precisamente hasta diciembre del año pasado ocupaba el cargo de máximo responsable de banca privada nacional de Credit Suisse.

Una de las últimas llegadas al banco alemán procedente del suizo es la de Sila Piñeiro, antes responsable de inversiones multigestor y alternativas en la rama de banca privada de Credit Suisse, quien aterriza junto a otros cinco profesionales de la entidad, según publicaba Bloomberg.

Entidades de menor tamaño llegan al 60%

Fuentes del mercado apuntan que en el caso de entidades de menor tamaño el porcentaje ofrecido para atraer nuevos banqueros alcanza el 60% del beneficio generado. Una de esos bancos, afirman las mismas fuentes, es Pictet. Aunque desde la entidad también han preferido no hacer comentarios sobre sus políticas de remuneración apuntan que esta “crece de manera orgánica y sus contrataciones son muy meditadas”.

En su caso, el movimiento más reciente tuvo lugar el pasado noviembre, con el traslado desde Suiza a Madrid del español Pablo Rodríguez Villalba, quien y forma parte del grupo desde 2018, para reforzar el área de asesoramiento financiero en España. Antes de eso, en febrero y abril de 2020, la unidad nacional que dirige Luis Sánchez de Lamadrid desde 2011, incorporó a dos banqueros, Diego Cavero y Fernando de Calzada, procedentes de Schroders y Credit Suisse, respectivamente.