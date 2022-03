Manuel Hernández, presidente de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por carretera asevera que «nosotros no dependemos de la financiación del Estado porque nos financiamos con nuestras cuotas, cosa que otros sindicatos no, de ahí que nos ataquen», en una entrevista con Cake Minuesa para OKDIARIO. «Dicen que han vuelto los transportistas al trabajo y es mentira, seguimos en huelga en más de un 80%. Una huelga convocada desde la plataforma por unanimidad», afirma.

Fin de la huelga

«Que se sienten a negociar con nosotros, la Plataforma no va a parar», piden. «Sólo nos han recibido y nos han informado, pero no hemos negociado», aclara, los miembros de la Plataforma para evitar confusiones. «Esta huelga se convocó por unanimidad y sólo se parará por mayoría de los votos de la Plataforma», concluyen. Los transportistas se sinceran con OKDIARIO: «Esto no es que nos lleve a la ruina, es que estamos en la ruina» y «no podemos volver a trabajar a pérdidas», claman los camioneros desesperados.

Sobre la idea que se ha dicho de los vínculos con la ultraderecha , Hernández es claro y dice «no vamos a parar esta huelga por más que nos ataquen y llamen de la ultraderecha y nos da igual lo que se inventen». Otros transportistas entrevistados opinan lo mismo «aquí hay gente de derechas y de izquierdas, los que han traicionado al pueblo son ellos que no son ni socialistas , ni obreros,.. y los del ‘Sí se puede’, ya han podido , ya han trincado».

Precisamente, este miércoles la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha criticado que Vox, en los momentos «más complejos» de la protesta de los transportistas, se haya lanzado a la calle a «avivar el incendio y generar y aumentar el caos».

Sánchez ha dicho que el Ejecutivo no ha descalificado «en ningún momento» al sector de los transportistas, al que se ha referido como «esencial para el país», sino sólo a los que actuaban con violencia: «Respetamos a los que quieren parar, pero nunca vamos a tolerar la violencia, y siempre vamos a garantizar que los que quieran trabajar puedan hacerlo». Frente a las palabras de la diputada de Vox, la ministra se ha referido a este partido diciendo que ellos son «los únicos que descalifican, insultan a diputados, a ministros, al presidente del Gobierno, a dirigentes políticos, a escritoras y a periodistas».