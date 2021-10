Adidas es una de las marcas deportivas de referencia, y no solo por su ropa específicamente creada para hacer deporte, que era la idea principal de la marca, sino también por la ropa más casual que la empresa ha ido incorporando poco a poco. Sus zapatillas modelo Superstar, por ejemplo, son una auténtica referencia y es que, ¿quién no ha tenido unas alguna vez en su vida? No son zapatillas para hacer deporte, pero sí que llevan la marca de Adidas.

Eso sí, la variedad en Adidas es tan amplia que incluso puede costar decidir qué comprar. Es por eso por lo que, a la hora de escoger unas nuevas deportivas o una nueva prenda de la marca, siempre recomendamos fijarse en las ofertas ya que son tan amplias que podrás marcarte un outfit completo por menos dinero del que imaginas.

¿Quieres conocer el descuento más loco del outlet de Adidas? Pues no te lo pierdas a continuación, ¡seguro que te encanta!

Las famosas Adidas Superstar rebajadas

Las Adidas Superstar son una de las zapatillas más deseadas. Están disponible en una variedad infinita de colores y de modelos ya que son las más vendidas gracias a su versatilidad. Cuentan con un cierre de cordones, parte superior de piel granulada, forro de piel sintética y suela de goma para no resbalar en ninguna ocasión. Los detalles de las Superstar son inconfundibles y a nosotros nos encanta.

Su precio en esta ocasión es de 70 euros, una rebaja importante ya que, por norma general, su precio supera los 100 euros, ¿qué te parece?

Pero el modelo Superstar no es el único rebajado de Adidas. Su sección de outlet y de rebajas ofrece una variedad enorme que recomendamos valorar. Es posible que encuentres las zapatillas que buscabas para practicar deporte o simplemente para salir a tomar algo con los amigos.

Las zapatillas Grand Court Base, a pesar de ser similares a las Superstar, son otro modelo completamente diferente. Tienen un corte clásico con cierre de cordones, parte superior de piel sintética, suelo de goma, forro textil, tacto muy suave y una plantilla ligera de EVA para que parezca que estás caminando por encima de un montón de nubes. Las encontrarás por tan solo 35 euros.

Al igual que el modelos Superstar, estas Adidas son muy versátiles ya que podrás usarla con un sinfín de prendas, ¡incluso con traje de chaqueta! Y es que una de las tendencias actuales que más vemos es el llevar un traje de chaqueta con unas deportivas. Y estas son perfectas para ello.

Si estás buscando unas nuevas deportivas de running, estas pueden ser una muy buena opción ya que no son tienen una calidad excelente sino que también están rebajadas. Tienen una horma clásica, cierre de cordones, parte superior de malla, suela de goma y un diseño ligero para que no te pesen a la hora de correr. Su parte superior, al ser de malla, es totalmente transpirable y ligera, por lo que no se te hará nada pesado salir corriendo con estas deportivas Asweerun de Adidas. ¿Su precio? Tan solo 38,50 euros, un precio inigualable.