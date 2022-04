Estamos ya en primavera y eso supone que la ropa de baño comienza a llegar ya a las tiendas con sus nuevas colecciones de bikinis y bañadores, sin duda prendas estrellas cuando llega el buen tiempo. Hoy te mostramos un bikini de Adidas que puedes encontrar en Decathlon y que está arrasando en ventas en este comienzo de temporada primaveral, ¡corre no te quedes sin el tuyo!.

Decathlon cuenta en su catálogo con una larga lista de artículos de Adidas, tanto calzado como todo tipo de prendas, accesorios y complementos que te servirán tanto para practicar deporte como para vestir, ir a la playa, salir de excursión, etc. Además, ofrece innumerables artículos para completar tu look perfecto para ir a la playa y que no te falte de nada.

El bikini de Adidas que arrasa en ventas en Decathlon

Se trata del Bikini Beach, una prenda de baño de Adidas que está diseñada para proporcionar la mayor comodidad en las largas jornadas de playa o piscina. Con este bikini podrás nadar, correr o tirarte en la tumbona durante horas, con todo el confort de principio a fin. Decathlon lo tiene a la venta actualmente por 40€, una inversión que merece la pena ya que le sacarás mucho partido.

Este bikini de Adidas es en color negro, con el logo y el nombre de la marca en color blanco, un diseño que se ata detrás del cuello y tiene un forro de punto que garantiza tanto comodidad como una total cobertura. La braguita tiene una cintura elástica en la que se puede ver el logo de la marca a modo de decoración, en letras grandes, lo cual tiene también en el sujetador, bajo el pecho.

Decathlon tiene actualmente disponibilidad de este maravilloso bikini de Adidas en las tallas de la 36 a la 48 en su página web, y en muchas de sus tiendas está volando ya que sin duda va a ser uno de los bikinis del verano, especialmente para mujeres a las que les gusta llevar prendas de baño deportivas.

Si quieres preparar tu bolso de la playa con prendas que lo vayan a romper este verano, sin duda este bikini de Adidas es una de las mejores compras que puedes hacer para ir con estilo, además de asegurarte de que llevas una prenda de calidad que te ofrece las mayores garantías. Además, una prenda de Adidas siempre es una prenda top que llama la atención.